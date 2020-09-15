شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة أكسفورد: لقاح كورونا لن يكون جاهزًا للموجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصر أستاذ بارز في جامعة أكسفورد على أن لقاح فيروس كورونا لن يكون جاهزًا للتغلب على الموجة الثانية من كوفيد -19 ، حيث تستأنف المؤسسة التعليمية تجربتها السريرية الرئيسية لإنشاء واحدة.

حذر السير جون بيل ، 68 عامًا ، وهو عضو في فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة ، من أن غالبية اللقاحات تستغرق حوالي ٨ سنوات لتطويرها ، وأن العلماء كانوا يعملون فقط على واحد للتغلب على Covid-19 لمدة "ثمانية أشهر فقط".

وفقا لتقرير جريدة " dailystar" البريطانية، فإن لقاح AstraZeneca التابع للجامعة هو واحد من عدة لقاحات يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم ، وقد تم تجربته حتى الآن على حوالي 30.000 شخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا.



لقاح كورونا والموجة الثانية

ولكن الاسبوع الماضى تمت إعادته بعد أن تم إيقافه مؤقتًا عندما عانى أحد المتطوعين من رد فعل سلبي خطير مشتبه به، ويعتقد البعض أنه من المحتمل أن يكون اللقاح جاهزًا بحلول نهاية العام ، لكن السير جون يصر على أن الأمر لن يكون كذلك، وقال السير جون ، وهو أيضًا أستاذ الطب في الجامعة ، لصحيفة الديلي تلغراف: "لن نتغلب على الموجة الثانية الآن".

بدأت AstraZeneca بالفعل في إنتاج جرعات من اللقاح ووافقت حكومة المملكة المتحدة على شراء 30 مليون جرعة إذا ثبت أنها تعمل، وقال السير جون: "نحن على الأرجح في مقدمة الموجة الثانية الآن ، ولكن قد يصل لقاح في نهاية الموجة الثانية.

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"من المحتمل أننا نتقدم بحوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر على أي شخص آخر لديه لقاح عملي."، بدأت امرأة بريطانية تشارك في تجارب لقاح محتمل لـ Covid-19 في جامعة أكسفورد تعاني من مرض عصبي دفع مطوري AstraZeneca إلى طلب "إيقاف عالمي" لجميع الاختبارات.

وبحسب ما ورد ، أخبر الرئيس التنفيذي للشركة ، باسكال سوريوت ، المستثمرين أن المرأة التي تطوعت للمشاركة في التجارب كانت تظهر عليها علامات مشكلة عصبية لم يتم تشخيصها بعد.

في نفس المكالمة ، كشف موقع الأخبار الطبية Statnews ، سوريوت أنه تم تعليق المحاكمة أيضًا في يوليو بعد أن بدأ أحد المشاركين في الاختبار يعاني من مشاكل عصبية، في هذه الحالة ، تم تشخيصه في النهاية على أنه تصلب متعدد والذي تم تحديد أنه ليس له علاقة باللقاح.

قال سوريوت إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل قبل أن يصبح لقاح AstraZeneca جاهزًا للاستخدام ، قائلاً: "اللقاح الذي لا يرغب أحد في تناوله ليس مفيدًا للغاية".

أصدرت الشركة بيانًا من Soriot يؤكد للجمهور أنه سيتم استشارة خبراء مستقلين قبل بدء تطوير اللقاح "حتى نتمكن من مواصلة عملنا في أقرب فرصة لتوفير هذا اللقاح على نطاق واسع ومنصف وبدون ربح خلال هذا الوباء".