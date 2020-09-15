شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز السيطرة على الأمراض: لن يحتاج كل شخص في الصين للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال رئيس الوقاية من الأمراض في الصين، إن العاملين في المجال الطبي في الخطوط الأمامية يجب أن يكونوا من بين أول من يحصل على لقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف رئيس مركز السيطرة على الأمراض أن التطعيم على نطاق واسع لن تكون هناك حاجة إليه ما دامت البلاد تتجنب تفشيًا رئيسيًا آخر

ووفقا لتقرير جريدة "scmp"، فإن الصين لن تحتاج برنامج التطعيم لأن العامل الممرض تحت السيطرة بشكل فعال في البلاد - على الأقل في الوقت الحالي ، وفقًا لرئيس الوقاية من الأمراض في الصين.



لقاح كورونا فى الصين

وقال جاو فو ، مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، إن التطعيم على نطاق واسع لـ Covid-19 لن يكون مطلوبًا إلا إذا كان هناك تفشي كبير ، مثل ذلك الذي حدث في مدينة ووهان بوسط الصين، في فبراير ، ذكرت خدمة الأخبار الصينية.

وقال إنه سيكون مضيعة لتطعيم الجميع عندما تم القضاء على فيروس كورونا إلى حد كبير داخل حدود الصين، وقال إنه سيكون مضيعة لتطعيم الجميع عندما تم القضاء على فيروس كورونا إلى حد كبير داخل حدود الصين، أبلغت الصين عن 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت ، تم استيرادها كلها.

Advertisements

وقال رئيس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه ينبغي إعطاء الدفعة الأولى من اللقاحات للعاملين في المجال الطبي والوقاية من الأوبئة ، يليهم موظفو الأمن والنظافة والمطاعم والموظفون المدنيون العاملون في الأماكن المزدحمة.

ولكن إذا كان هناك تفشي كبير آخر مثل تفشي ووهان ، فيجب أن يكون هناك "تطعيم واسع النطاق للسكان" ، على حد قوله.

تعمل حوالي 200 مجموعة من الباحثين الطبيين حول العالم على لقاح لـ Covid-19، ويتابع المطورون في الصين أربعة أنواع من التقنيات - البروتين المعطل والمتجه بالفيروسات والـ mRNA والبروتين المؤتلف.

يستعد العديد من المطورين في البلاد للإنتاج الضخم على الرغم من أن اللقاحات المرشحة ما زالت تخضع للتجارب السريرية.

قالت الصين الأسبوع الماضي إنها قامت بالفعل بتلقيح مئات الآلاف من الأشخاص بموجب "تصريح استخدام الطوارئ" الممنوح لثلاثة لقاحات مرشحة بعد أن أكملوا المرحلتين الأولى والثانية من التجارب ، وقالت إنه لم تكن هناك آثار سلبية حتى الآن.