شكرا لقرائتكم خبر عن عقار جديد يختصر وقت الشفاء من كورونا بتناوله مع ريميديسيفير .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إيلي ليلي وشركاؤها يوم الاثنين، إن عقارها لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي قلل من وقت الشفاء لمرضى فيروس كورونا "كوفيد -19" فى المستشفيات عند استخدامه مع عقار ريميديسيفير من شركة جيلياد، وذلك وفقا لما ذكره موقع ليلي.

وقالت ليلي إن عقار baricitinib، المسمى Olumiant ، قلل من متوسط وقت الشفاء بحوالي يوم واحد عند إضافته إلى عقار ريميديسيفير remdesivir ، مقارنة بالمرضى الذين عولجوا بمضاد الفيروسات وحده.

تم منح Remdesivir تصريح استخدام في حالات الطوارئ (EUA) في مايو بعد أن أظهرت بيانات التجربة أنه ساعد في تقصير وقت التعافي في المستشفى بنسبة 31%.

قالت Lilly إنها تخطط لمناقشة إمكانية الموافقة على الاستخدام الطارئ لفيروس كورونا EAU لعقار baricitinibمن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، بناءً على نتائج التجربة، التي اختبرت أكثر من 1000 مريض.

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وأضاف موقع" Reuters"، بصفته عقارًا معتمدًا ومتاحًا بالفعل، نعتقد أن عقار "باريسينيب"، يمكن أن يكون بمثابة خيار علاجي إضافي مهم حيث يواصل المجتمع الطبي تعلم أفضل طريقة لإدارة المرضى في المستشفى لفيروس كورونا.

الدواء، المرخص من قبل Lilly، يمكن أن يساعد في قمع الاستجابة المناعية القاتلة لفيروس كورونا COVID-19 المسماة "عاصفة السيتوكين".

أكدت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن المستشفيات الأمريكية رفضت نحو ثلث الإمدادات المخصصة لها من عقار ريميديسيفير منذ يوليو بسبب تراجع الحاجة إلى الأدوية الباهظة الثمن.

تبلغ تكلفة عقار ريميديسيفير " Remdesivir "3120 دولارًا لكورس علاج فيروس كورونا من 6 قوارير.

بدأتEli Lilly في يونيو أيضًا دراسة في مرحلة نهائية لاختبار baricitinib كعلاج وحيد للمرضى في المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.