الخليج 365الثلاثاء 2020/9/15 02:25 م بتوقيت أبوظبي
شهدت العاصمة العراقية بغداد، الثلاثاء، انفجار عبوة ناسفة، في أحد مداخل المنطقة الخضراء، بحسب وسائل إعلام محلية.
وبحسب مصدر أمني عراقي فإن العبوة الناسفة "محلية الصنع" وجرى وضعها أسفل شجرة قرب مدخل المنطقة الخضراء من جهة طريق مطار بغداد الدولي.
ولم يخلف الانفجار أي خسائر بشرية أو مادية، سوى بعض الأضرار في السياج الأمني وحالة من الهلع للمتواجدين في المنطقة.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تعرضت المنطقة الخضراء ببغداد، لاستهداف بصاروخين من طراز كاتيوشا.
وتشكل الهجمات المتكررة على المنطقة الخضراء تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية العراقية منذ سنوات، والتي غالبًا ما تتعرض للاستهداف لكونها محصنة أمنيًا وتضم مباني حيوية للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام محلي: انفجار عبوة ناسفة قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.