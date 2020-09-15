شكرا لقرائتكم خبر عن «تيك توك» تتعاون مع Gritti Fund لدعم رواد الأعمال في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أعلنت منصة مقاطع الفيديو القصيرة «تيك توك»، التعاون مع شركة Gritti Fund، صندوق الاستثمار لدعم رواد الأعمال في المنطقة من خلال تزويدهم بالخبرات والمعرفة اللازمة لتحسين أعمالهم من خلال ربطهم بالمستثمرين والخبراء ورواد الصناعة في المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية.

يركز التعاون الجديد أيضًا على العمل على مهارات التعامل مع الآخرين وتقديم محتوى ملهم يساعد على رفع الروح المعنوية في هذا العام الذي تضمن تحديات ويشجع على الاستمرار في التغلب على الصعوبات. ستدعم «تيك توك» جنبًا إلى جنب مع Gritti Fund رواد الأعمال لتحقيق أحلامهم وتحقيق أهدافهم من خلال تزويدهم بالتدريب والاستشارة من قبل خبراء تسويق على مستوى عالمي من «تيك توك» أوروبا.

على مدار الأسابيع الستة لهذا البرنامج، تطلق «تيك توك» سلسلة من مقاطع البث المباشر والمقاطع القصيرة والتحديات من خلال الهاشتاج pitchitupinthesky الذي يقدم بعض الأساليب والطرق للتغلب على المخاوف وتحقيق الأحلام والتعامل مع البدايات الجديدة.

من خلال هذه الشراكة، سيتاح لرواد الأعمال فرصة الدخول في مسابقة حيث يمكنهم الحصول على تمويل أولي وتدريب للفائز. تضم لجنة التحكيم في هذه المسابقة قادة الصناعة الرئيسيين والشخصيات البارزة في عالم الأعمال وريادة الأعمال مثل نور سويد، التي كانت من بين 30 امرأة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفضل 10 نساء في مجال التكنولوجيا، الدكتور لارس راسموسن، مخترع خرائط Google وروبرتو كروتشي، العضو المنتدب لمايكروسوفت للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.