احرصوا على تناول هذه الفيتامين في الخريف

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 40 دقيقة

الفيتامين أ هو الذي يحمي الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي من تغلغل الفيروسات

يساعد فيتامين أ على تنظيم نظام المناعة، الذي يساعد على منع أَو صد الإصابات وذلك بإنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحطم البكتيريا والفيروسات الضارة. فيتامين أ أيضا تساعد الخلايا اللمفية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء، على محاربة الالتهابات بكفاءة أفضل.

ويتواجد هذا الفيتامين في الطعام الحيواني مثل البيض الكامل، الحليب، والكبد. الحليب الخالي من الدهن والحليب المجفّف يجب أن يزوّد بفيتامين أي لاستبدال الكمية التي فقدت بعملية إزالة الدهن. الأطعمة المدعمّة مثل حبوب الفطور المدعمّة تزوّد فيتامين أ. البروفايتمين أ الكاروتيني أيضاً متوفر في الثمارِ والخضار ذات الألوان الداكنة.

أعلنت مارينا أبليتيفا، خبيرة التغذية، اختصاصية أمراض الحساسية والمناعة، أن البيتا كاروتين يلعب أهم دور في حماية الجسم من الأمراض الموسمية، لذلك في الخريف، عندما تزداد الإصابة بالأمراض، يجدر تناول الأطعمة التي تحتوي عليها.

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وقالت لقناة “آر تي”: “في فترة الخريف، تحتاج إلى تناول الأطعمة ذات اللون البرتقالي والأصفر البرتقالي. خضروات برتقالية صفراء، فواكه: خوخ، مشمش، برقوق أصفر من الداخل، قرع، جزر، شمام. هذه الأطعمة غنية بالبيتا كاروتين، وفيها فيتامين “أ”.

كما أوضحت ، A هو الفيتامين الرئيسي الذي يحمي الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي من تغلغل الفيروسات والبكتيريا، ولكن إذا تم تناوله بمفرده، يمكن أن يكون سامًا.

وأشارت اختصاصية المناعة إلى أنه يمكن تخزين بيتا كاروتين في الكبد، وإذا لزم الأمر، يمكن تحويله إلى فيتامين “أ”.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لها، فإن عنصرًا مهمًا آخر للجسم في فترة الخريف هو فيتامين “سي”، يحسن المناعة الخلوية، وتحمي خلايا الجسم نفسها من التلف.