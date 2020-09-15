نقص هذا الفيتامين في جسمك يسبب لك اضطرابات النوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

يمكن ان يؤدي نقص فيتامين ب 12 في ضرر شديد لا يمكن اصلاحه خصوصا في الدماغ والجهاز العصبي

يؤدي نقص فيتامين بي 12 إلى فقر الدم الكبير الكريات نظراً لفشل إنضاج الكرات الحمراء وارتفاع مستوى الهوموسيستين في البول (مما يؤدي إلى هشاشة العظام وانتباذ العدسة وشحوب الجلد والانصمام الخثاري) وأعراض عصبية مثل الميالين غير الطبيعي ونقل عصبي ضعيف والخرف. ومن أعراض نقص فيتامين بي 12، تعب عام * ضعف الذاكرة * الشعور بفقدان طاقة الجسم * ضعف العضلات * الارتباك الذهني وضعف التركيز * ضعف بالرؤية * تنمل وخدر باليدين والقدمين * ضعف الإحساس بالاطراف * اضطرابات نفسية * الترنح عند المشي”.

كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة بين انخفاض فيتامين B12 والأرق، كما يمكنه التأثير على الجسم بعدة طرق.

ويعد فيتامين B12 مهما للغاية لوظائف الدماغ، كما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية، وكذلك نشاط الحمض النووي.

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وبحسب ما نشرته صحيفة “إكسبريس” الإنجليزية، أجريت الدراسة من جانب معاهد الصحة الوطنية التابعة للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب.

وأشارت الدراسة إلى أن فيتامين B12 كان يعطى لاثنين من المرضى يعانيان لسنوات عديدة من اضطرابات إيقاع النوم والاستيقاظ المختلفة، وكانت إحدى المريضات فتاة عمياء تبلغ من العمر 15 عاما، وتعاني من إيقاع النوم والاستيقاظ الحر.

وجرى إعطاء جرعة يومية 1.5 ملغ من B12، وبعد ذلك بوقت قصير تم الحفاظ على إيقاع النوم والاستيقاظ على مدار 24 ساعة أثناء تناول الدواء، وخلصت الدراسة إلى أن مكملات فيتامين B12 قد تساعد في تحسين اضطرابات النوم.

وكانت العديد من الدراسات علمية قد أكدت أن فيتامين B12 يساهم في تنظيم دورات النوم والاستيقاظ.