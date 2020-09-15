شكرا لقرائتكم خبر عن علماء جامعة بيتسبرغ: اكتشاف أجسام مضادة تعمل كلقاح وعلاج لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام العلماء في كلية الطب بجامعة بيتسبرغ بعزل «أصغر جزيء بيولوجي» الذي يبطل تمامًا وبشكل خاص«فيروس SARS-CoV-2، وهو الفيروس الذي يسبب فيروس كورونا الجديد.

ومكون الجسم المضاد أصغر بعشر مرات من الجسم المضاد كامل الحجم، وقد استخدم في صنع عقار AB8، الذي شاركه الباحثون في التقرير الذي نشر في مجلة Cell. ويُنظر إلى الدواء على أنه وقائي محتمل ضد SARS-CoV-2. وفقًا للتقرير، كان الدواء «فعالًا للغاية في الوقاية والعلاج» من عدوى SARS-CoV-2 في الفئران والقوارض أثناء الاختبارات. كما ورد أن العقار لا يرتبط بالخلايا البشرية، مما يشير إلى أنه لن يكون له آثار جانبية سلبية على الأشخاص.

قال المؤلف المشارك جون ميلورز، رئيس قسم الأمراض المعدية في «» Pitt and UPMC«:»لا يمتلك Ab8 إمكانات كعلاج كورونا فحسب، بل يمكن استخدامه أيضًا لمنع إصابة الأشخاص بعدوى SARS-CoV-2«. واضاف»لقد عملت الأجسام المضادة ذات الحجم الأكبر ضد الأمراض المعدية الأخرى وتم تحملها جيدًا، مما يمنحنا الأمل في أنه يمكن أن يكون علاجًا فعالًا لمرضى كورونا ولحماية أولئك الذين لم يصابوا بالعدوى مطلقًا وليسوا محصنين.«

يفكر الباحثون أيضًا «خارج الصندوق» في كيفية إعطاء الدواء، مشيرين إلى أنه يمكن استنشاقه أو من خلال حقنة سطحية، بدلاً من الحقن الوريدي.

ووفقًا للتقرير، قام الفريق في مركز فرع جامعة تكساس الطبي للدفاع البيولوجي والأمراض الناشئة ومختبر غالفستون الوطني باختبار AB8 ووجد أنه يمنع الفيروس من دخول الخلايا. وفي التجارب على الفئران، كان لدى أولئك الذين عولجوا بـ AB8 كان أقل بمقدار 10 أضعاف من كمية الفيروس المعدي مقارنة مع أولئك الذين لم يتم علاجهم.

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