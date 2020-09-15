شكرا لقرائتكم خبر عن «غاز لا ينبغي أن يكون موجود».. اكتشاف جديد في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد كوكب الزهرة بعد القمر هو ألمع جسم في سماء الليل، يلمع مثل الماس الصغير في الظلام. الكوكب مشع للغاية بسبب قربه من الأرض، ولكن أيضًا لأنه يعكس معظم الضوء الذي يسقط عبر غلافه الجوي، أكثر من أي كوكب أخر في النظام الشمسي. وهناك شيء غريب حقًا يحدث في تلك الغيوم.

ووفقا لمجلة ذا أتلانتيك اكتشف العلماء آثار غاز في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة لا ينبغي أن يكون موجودًا وفقًا لكل ما يعرفونه عن كوكب الزهرة. ولقد أخذوا في الاعتبار العديد من التفسيرات لما يمكن أن ينتج الغاز المعروف باسم الفوسفين «phosphine»، واستقروا على تفسير يسترشد بما يعرفونه عن كوكبنا. على الأرض يتم إنتاج الفوسفين- غاز سام- بواسطة الكائنات الحية الدقيقة.

قالت كلارا سوزا سيلفا، عالمة الفيزياء الفلكية الجزيئية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وأحد مؤلفي الدراسة الجديدة: «بقدر ما قد يبدو الأمر مجنونًا، فإن تفسيرنا الأكثر منطقية هو الحياة». أحتاج إلى التأكيد على أن اكتشاف جزيئات الفوسفين في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة لا يعني أن العلماء قد وجدوا دليلًا على وجود حياة فضائية. الاكتشاف هو مجرد دليل على ظاهرة لا يستطيع العلماء تفسيرها بعد. يمكن تكوين الفوسفين من خلال شكل من أشكال الحياة، أو يمكن تشكيله بواسطة عملية كيميائية لم يرها العلماء من قبل.

وبحسب ذا أتلانتيك في كلتا الحالتين، أصبح كوكب الزهرة، وهو يشتهر بكونه حارًا وجحيمًا، أحد أكثر الأماكن إثارة للاهتمام- والأقرب- في الكون للتحقيق في مسألة ما إذا كانت الحياة موجودة خارج الأرض. يقدم اكتشاف الفوسفين إمكانية محيرة بأن الحياة قد تكون على كوكب الزهرة في الوقت الحالي. إذا تم تأكيد هذا الاكتشاف، والذي سيتطلب على الأرجح إرسال مركبة فضائية، فسنعلم لأول مرة في تاريخ البشرية أن النظام الشمسي له كوكبان توجد فيهما الحياة. بالمعنى الكوني، لن نكون وحدنا بعد الآن. في هذه اللحظة، هناك مركبة فضائية واحدة تدور حول كوكب الزهرة، ولا توجد مركبات على سطحها، والتي من شأنها أن تذوبها في غضون دقائق.

وذكرت ذا أتلانتيك ان قصة هذا الاكتشاف بدأت على الأرض، حيث قرأت جين جريفز، عالمة الفلك بجامعة كارديف في ويلز، أوراق البحثية تشير إلى أنه إذا كنت عالم فلك فضائي تنظر إلى الأرض من بعيد، فقد يكون الفوسفين علامة حيوية لكوكبنا. قررت اختبار الفكرة على كوكب الزهرة، المتماثل في الحجم والكتلة، باستخدام تلسكوب أرضي في هاواي لمراقبة الكوكب لبضع ساعات فقط، تقريبًا لمجرد نزوة. وقالت جريفز: «لم أكن أتوقع حقًا أن نكتشف أي شيء». وجدت دليل الفوسفين، وهو نمط مميز من الضوء ينبعث من الغاز من داخل غيوم الكوكب. التقطت الملاحظات من تلسكوب آخر، في تشيلي، نفس العلامة. سرعان ما كان جريفز على اتصال مع سوزا سيلفا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، التي أمضت حياتها المهنية في دراسة الفوسفين.

كوكب الزهرة معروف بأنه كوكب غير مضياف، حيث تحوم درجات حرارة سطحه حول 860 درجة فهرنهايت (460 درجة مئوية). وعالياً في الغلاف الجوي، حيث يكون الجو أكثر برودة، وستجد درجات حرارة أكثر احتمالًا، وحتى مريحة، أقرب إلى ما نشعر به على الأرض. وهذا هو المكان الذي اكتشفت فيه التلسكوبات دليل الفوسفين. لكن الغلاف الجوي لكوكب الزهرة شديد الحموضة، مع وجود سحب مكونة من قطرات من حمض الكبريتيك، بحيث أن أي فوسفين سوف تدمر بسرعة. لكي يبقى الغاز حوله.

حتى الآن، تم اكتشاف الفوسفين فقط في ثلاثة عوالم أخرى في النظام الشمسي. على الأرض، توجد في المستنقعات، وفي أمعاء بعض الحيوانات. وعلى كوكب المشتري وزحل، يتشكل الغاز داخل عواصف الكواكب العنيفة، في ظل ظروف قاسية لا يعرف وجودها في أي مكان آخر. قلدت سوزا سيلفا والباحثون الآخرون عمليات مماثلة على كوكب الزهرة باستخدام المحاكاة الحاسوبية. لقد أرسلوا هزات من البرق تتدفق عبر الغلاف الجوي والنيازك التي تحطمت عبر السحب. لقد قاموا بمحاكاة تجريف القشرة ضد القشرة، على الرغم من أن كوكب الزهرة لا يحتوي على الصفائح التكتونية، لأنهم لا يستطيعون التفكير في أي شيء آخر يمكن أن ينتج طاقة كافية لإجبار الفوسفين على الوجود. وتمكن الباحثون من إنتاج الفوسفين في هذه السيناريوهات بكميات ضئيلة، لا تكفي لاكتشافها من الأرض. وهذا هو السبب الذي جعل سوزا سيلفا والفريق يجدون أنفسهم يفكرون بجدية في التفسير الذي يحتفظ به العلماء في أسفل القائمة لأنه عادةً ما يكون الأقل احتمالًا.

يقول العديد من العلماء المتخصصين في كوكب الزهرة، والذين لم يشاركوا في البحث الجديد، إن النتائج مقنعة. مثل سوزا سيلفا، فإنهم متشككون. يشير البعض إلى أنه بعد المزيد من الملاحظات، يمكن أن يصبح دليل الفوسفين علامة لجزيء آخر. علماء الفلك هم أول من يشك في البيانات التي تلمح إلى الحياة، لكن هذه المرة، بدا أنهم على استعداد للتفكير في هذا الاحتمال. تقول مارثا جيلمور، عالمة جيولوجيا الكواكب في جامعة ويسليان التي اقترحت مهمة روبوتية لدراسة كوكب الزهرة بعمق: «هذا الاكتشاف يضع كوكب الزهرة الآن في عالم ربما يكون مأهولًا».

فكرة أن الحياة قد تعيش في غيوم الكوكب كانت تطفو في مجتمع علم الفلك منذ عقود. قبل أن يصبح كوكب الزهرة سخان بحجم الكوكب، كان عالمًا مائيًا، مغطى بالمحيطات التي تدفقت لمليارات السنين، وصالحة للسكن مثل بحار الأرض. مع تضخم الغلاف الجوي مع الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتبخر الماء في الفضاء، يمكن لأشكال الحياة على السطح، التي أجبرت على التكيف، أن تتسرب إلى السماء. إذا كانت الحياة موجودة بالفعل في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة، فقد تكون البقايا الأخيرة من المحيط الحيوي المدمر.

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غالبًا ما تحلم سوزا-سيلفا بأحلام اليقظة حول الشكل الذي يمكن أن تكون عليه أشكال الحياة الجوية. وقالت: إن أشكال الحياة على الزهرة سيكون لها وجود أكثر صعوبة إذا كانت تشبه الكائنات الحية الدقيقة الأرضية، لأنها ستضطر إلى العمل الجاد لاستخراج بخار الماء القليل جدًا في الغلاف الجوي للبقاء على قيد الحياة. ويمكن التعرف عليها أم لا، فربما تكون رائحة أي حياة على الزهرة كريهة. والفوسفين شديد السمية لدرجة أنه استخدم كعامل كيميائي في الحروب ومن الجماعات الإرهابية. واضافت سوزا سيلفا: «لقد تطورنا لنعتقد أن الأشياء السامة لها رائحة كريهة».

وقال جيم غارفين، كبير العلماء في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، والذي يقود مهمة مقترحة إلى كوكب الزهرة، يعني وجود الفوسفين على كوكب الزهرة وأصوله الغامضة أن العلماء في جميع أنحاء العالم يجب أن يعيدوا فحص ما يعتقدون أنهم يعرفونه عن الكوكب الثاني من الشمس. ويعزز الاكتشاف أيضًا الحجة لإرسال بعثات جديدة إلى كوكب الزهرة، مثل المدارات لرسم خرائط لقمم السحابة ومسبار البالون لتسقط في الغلاف الجوي.

إذا وجد العلماء أي حياة على كوكب الزهرة، فإن هذا الاكتشاف سيرسخ الافكار حول الكائنات خارج كوكب الأرض في واقع جديد. لفترة طويلة، كان المرشحون الرئيسيون كائنات غامضة مخبأة في تربة المريخ. ربما حان الوقت لتخيل الحياة معلقة في سماء عالم قريب.