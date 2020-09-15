شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة صحية للتخلص من الكرش ودهون البطن للحصول على خصر نحيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلعب النظام الغذائى دورًا رئيسيًا فى فقدان الوزن الصحى أو الحفاظ عليه، ويعد اتخاذ خيارات غذائية صحية أحد أفضل طريقة يمكنك القيام بها لصحتك العامة، حاول إضافة بعض الأطعمة المغذية إلى نظامك الغذائى لمساعدتك على التخلص من الوزن الزائد بدون تقييد السعرات الحرارية، فالدهون الزائدة فى البطن ليست مجرد مشكلة تجميلية، لكنها تشكل مخاطر صحية خطيرة أيضًا.



فوائد المكسرات فى خفض الوزن

وقال موقع TimesNowNews ربما تكون الدهون الموجودة حول الوسط هدفًا للعديد من الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، ويمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائى صحى مع ممارسة الرياضة على إنقاص الوزن والحصول على عضلات بطن مسطحة، والمفتاح هو اختيار خطة تلبى احتياجاتك وإعدادها للنجاح على المدى الطويل، الخبر السار هو أن هناك عددًا من الأطعمة اللذيذة التى يمكن أن تساعدك على التخلص من أرطال الوزن وإذابة الدهون دون اتباع نظام غذائى قاسى.

وأضاف الموقع أنه من المهم إدراك حقيقة أن العديد من العوامل الأخرى تلعب دورًا، على الرغم من أن النظام الغذائى والتمارين الرياضية هما المكونان الأساسيان لفقدان الوزن، ويمكن أن يكون لإجراء بعض التغييرات على نمط حياتك مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم، والتحكم فى الإجهاد، والبقاء رطبًا، وما إلى ذلك، تأثيرًا كبيرًا على عملية التمثيل الغذائى، ودهون البطن ووزن الجسم والصحة العامة.



الجريب فروت

إليك قائمة بالأطعمة التى يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الشهية وبالتالى تعزيز فقدان الوزن..أولا: الجريب فروت..

الجريب فروت فاكهة مغذية يمكن أن تكون مفيدة لفقدان الوزن، لأنها غنية بالألياف ومضادات الأكسدة التى قد تساعد فى الحماية من حالات معينة، بما فى ذلك أمراض القلب، والسكتة الدماغية، ويمكن أن تساعدك الألياف الموجودة فى الجريب فروت على الشعور بالشبع وتناول سعرات حرارية أقل طوال اليوم، ما قد يساهم فى إنقاص الوزن، ويحتوى الجريب فروت أيضًا على نسبة عالية من فيتامينC ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التى يمكن أن تساعد فى تقوية مناعتك وتقليل دهون البطن، لذا فإن دمج هذه الفاكهة منخفضة السعرات الحرارية والمغذية فى نظامك الغذائى قد يساعدك على التخلص من الكيلوجرامات، فقط تأكد من استشارة طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية قبل إضافة الجريب فروت إلى نظامك الغذائى لفقدان الوزن إذا كنت تتناول بعض الأدوية.

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التفاح وفقدان الوزن

ثانيا التفاح..

فاكهة أخرى مغذية محملة بالألياف الغذائية، يمكن أن تكون جيدة للغاية لمحيط الخصر لديك، ثبت أن هذه الفاكهة تقلل من دهون البطن لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن دون أى آثار جانبية، ويُزعم أن مادة البوليفينول الموجودة فى التفاح قد تلعب دورًا مهمًا فى عملية التمثيل الغذائى للدهون فى الجسم.



الفاصوليا تساعد فى خفض الوزن

ثالثا: الفاصوليا..

تعتبر الفاصوليا مصدرًا رائعًا للبروتين، والتي يمكن أن تعزز عملية الأيض وتساعدك على تناول سعرات حرارية أقل، وتشير الأبحاث إلى أن البروتين قد يكون فعالًا في تقليل دهون البطن، والفاصوليا ليست فقط غنية بالبروتين لكنها غنية أيضًا بالألياف، جرب إضافة هذا الطعام المشبع والمتنوع إلى نظامك الغذائي للحصول على نتائج أفضل.



المكسرات

رابعا: المكسرات..

تشير الأبحاث إلى أن تناول حفنة من المكسرات كل يوم يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن الصحى والحفاظ عليه، المكسرات مليئة بالألياف والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى التى تجعلك تشعر بالشبع وتقلل من خطر الإفراط فى تناول الطعام لاحقًا، تعتبر المكسرات من أفضل المصادر الطبيعية للدهون الصحية التى قد تساعد فى منع دهون البطن، على سبيل المثال، أظهرت دراسة أجريت عام 2007 نُشرت فى "رعاية مرضى السكرى" أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون الأحادية غير المشبعة أقل عرضة لتراكم الدهون حول الخصر، وأكثر عرضة لفقدان دهون البطن، قد يساعدك تناول المكسرات باعتدال كجزء من نظام غذائى متوازن فى الحصول على عضلات بطن مسطحة.



الزبادى

خامسا: الزبادى..

الزبادى، سواء كان يونانيًا أو تقليديًا، يمكن أن يكون إضافة رائعة لنظامك الغذائى لفقدان الوزن، والزبادى هو أحد الأطعمة التى تحتوى على تركيبات مغذية يمكن أن تكون مفيدة لفقدان دهون البطن، اختر الزبادى العادى الغنى بالبروتين بشكل خاص، والذى يوصف بأنه عنصر غذائى رئيسى لفقدان الوزن، وبصرف النظر عن البروتين، تأتى السعرات الحرارية فى الزبادى العادى من الكربوهيدرات والدهون، وكلاهما من العناصر الغذائية المهمة لنظام غذائي متوازن، علاوة على ذلك، يعتبر الزبادى مصدرًا ممتازًا للبروبيوتيك، والذى له آثار مفيدة على "ميكروبيوم الأمعاء" المرتبط بوزن الجسم والصحة العامة.



الزبادى يساعد على انقاص الوزن

وأظهرت الأبحاث أن بكتيريا الأمعاء الصحية قد تساعدك فى الحفاظ على وزن صحي، وأضافت تأكد من اختيار الزبادي عالي البروتين أو قليل السكر أو الزبادي العادي وأضف التوت واللوز كثيف المغذيات لتسريع عملية فقدان الوزن.