شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تعليق تجربة لقاح AstraZeneca فى أمريكا للتحقيق فى الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال تجربة لقاح كورونا Covid-19 التابع لشركة AstraZeneca معلقة فى الولايات المتحدة فى انتظار تحقيق أمريكى فى الآثار الجانبية الخطيرة فى بريطانيا حتى مع استئناف التجارب الأخرى للقاح، وفقًا لمصادر مطلعة لجريدة scmp.

وقالت AstraZeneca يوم السبت إنها استأنفت تجربتها في بريطانيا بعد أن أكمل المنظمون مراجعتهم لأثر جانبي خطير فى أحد المشاركين فى التجربة هناك.

ووفقا لتقرير جريدة "scmp" كان هذا أول مؤشر على أن التجارب الأمريكية ستظل معلقة حتى تحقق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ولجنة السلامة فى القضية.





وتم إيقاف التسجيل فى التجارب العالمية للشركة على اللقاح، والتي تطورها مع باحثين في جامعة أكسفورد ، في 6 سبتمبر.

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ووفقا للتقرير قالت مصادر لرويترز إنه تمت إعادة جدولة تسجيل مرضى جدد وإجراءات تجريبية أخرى للتجربة الأمريكية المحورية حتى منتصف الأسبوع على الأقل ، ولم يتضح كم من الوقت ستستغرق إدارة الغذاء والدواء FDA لإكمال التحقيق.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية (WHO) شركة AstraZeneca الأكثر حظا بلقاحها المطور، وقد يؤدى التأخير المطول في تجربة الولايات المتحدة إلى إبطاء الوصول إلى اللقاح فى الولايات المتحدة.

ورفضت متحدثة باسم AstraZeneca التعليق على موعد استئناف المحاكمة الأمريكية، وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني "إن الشركة ستواصل العمل مع السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إدارة الغذاء والدواء، وسيتم توجيهها بشأن متى يمكن استئناف التجارب السريرية الأخرى".

ولا يزال وضع تجارب جنوب أفريقيا والهند غير معروف، لكن التجارب فى البرازيل استؤنفت أيضًا، ولم تعلق الشركة على توقيت الاستئناف فى أجزاء أخرى من العالم إلى جانب بريطانيا. ولم ترد إدارة الغذاء والدواء على الفور على طلب التعليق.