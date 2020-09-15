شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تحصل على 190 مليون جرعة من لقاح فالنيفا الفرنسى لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرمت بريطانيا اتفاقيات مع عدد من شركات الأدوية التى تطور لقاحات ضد فيروس كورونا الجديد، حيث كشفت شركة لقاحات فرنسية نمساوية أن بريطانيا حصلت على ما يصل إلى 190 مليون جرعة من لقاحها المحتمل لفيروس كورونا فالنيفا، فى صفقة تصل قيمتها إلى 1.37 مليار يورو، وذلك وفقا لموقع TimesNowNews.

وكان قد تم الكشف بالفعل فى يوليو أن الحكومة البريطانية قد احتفظت بـ60 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المعطل قيد التطوير.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تبدأ تجارب اللقاح المكون من جرعتين فى ديسمبر، وإذا نجح فإنه قد يصبح متاحًا فى النصف الثانى من عام 2021، وستكون الـ60 مليون جرعة التى تم توريدها إلى بريطانيا فى عام 2021 بتكلفة 470 مليون يورو "557 مليون دولار".

وأوضح موقع TimesNowNews أنه سيكون لدى بريطانيا بعد ذلك خيارات بشأن 40 مليون جرعة في عام 2022، وما بين 30 و90 مليونًا عبر 2023 إلى 2025، والتى ستتكلف 900 مليون يورو.

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وأضاف توماس لينجيلباتش Thomas Lingelbach الرئيس التنفيذى لشركة فالنيفاValneva ، فى بيان له، "يشرفنا اختيارنا من قبل حكومة المملكة المتحدة، ونحن حريصون على الشراكة معهم لمواجهة هذا الوباء المستمر الرهيب.

وأضافت شركة فالنيفا أن الحكومة البريطانية التزمت أيضًا بالاستثمار فى توسيع موقع تصنيع الشركة فى أسكتلندا، ما سيسمح لها بأن تصبح منشأة لقاحات رئيسية.

وأكد ألوك شارما، وزير الأعمال البريطانى: "يمكن أن تساعدنا هذه الاتفاقية الجديدة فى تطعيم ملايين الأشخاص ضد فيروس كورونا فى جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن المساعدة في إنشاء منشأة لتصنيع اللقاحات في المملكة المتحدة، لتسريع الوصول إلى مرشح محتمل لفيروس كورونا Covid-19، وتعزيز مرونة البلاد ضد الأوبئة المستقبلية.

وأبرمت بريطانيا اتفاقيات مع عدد من شركات الأدوية التي تعمل على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا الجديد من أجل ضمان وصولها إلى التطعيم الفعال، بما في ذلك شركة BioNTech وPfizer وJanssen وNovavax.