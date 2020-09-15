شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لقاح فيروس كورونا الصينى للجمهور نوفمبر المقبل بعد انتهاء التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول بالمركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، أن لقاحات فيروس كورونا التى يجرى تطويرها فى الصين قد تكون جاهزة للاستخدام من قبل عامة الناس فى وقت مبكر من نوفمبر، حيث يوجد لدى الصين 4 لقاحات لفيروس كورونا COVID-19 فى المرحلة الأخيرة من التجارب السريرية.

وقال موقع TimesNowNews إنه تم بالفعل تقديم ما لا يقل عن 3 منها إلى العمال الأساسيين بموجب برنامج الاستخدام الطارئ الذى تم إطلاقه فى يوليو.

وأضافت Guizhen Wu خبيرة السلامة الحيوية بمركز السيطرة على الأمراض الصينى "CDC" أن التجارب السريرية للمرحلة الثالثة تمضى بسلاسة، وقد تكون اللقاحات جاهزة لعامة الناس فى نوفمبر أو ديسمبر.

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ولم تحدد Guizhen Wu التى قالت إنها لم تعانى من أعراض غير طبيعية فى الأشهر الأخيرة بعد أخذ لقاح تجريبى بنفسها فى أبريل - اللقاحات التى كانت تشير إليها -.

وتطور وحدة تابعة لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية العملاقة للأدوية (Sinopharm) وشركة Sinovac Biotechالمدرجة فى الولايات المتحدة اللقاحات الثلاثة فى إطار برنامج الاستخدام الطارئ للولاية، وتمت الموافقة على لقاح رابع لفيروس كورونا يتم تطويره بواسطة CanSino Biologics لاستخدامه من قبل الجيش الصينى.

وأكدت سينوفارم في يوليو أن لقاحها قد يكون جاهزا للاستخدام العام بحلول نهاية هذا العام بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب.

ويتسابق صانعو اللقاحات فى العالم لتطوير لقاح فعال ضد الفيروس الذى أودى بحياة أكثر من 925 ألف شخص، وتعهد صانعو اللقاحات الغربيون البارزون فى وقت سابق من هذا الشهر بالتمسك بمعايير الدراسة العلمية ورفض أى ضغوط سياسية للإسراع فى العملية.