شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يوضح مخاطر استنشاق «البخور» على صحة الجسم.. ويوجه نصيحة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، عن وجود مخاطر على صحة الإنسان في حال استنشاق البخور. Advertisements وقال النمر في تغريدة على موقع “تويتر”: إن “البخور” يزيد من احتقان الحنجرة والقصبات الهوائية مما يزيد من نوبات القلب. وأضاف “النمر” أن استنشاق “البخور” يؤدي إلى احتمالية تعرض الرئتين للالتهابات الفيروسية والبكتيرية. ونصح بضرورة عدم إغلاق الغرفة التي بها المبخرة أو استنشاقه.

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