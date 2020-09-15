فيتامينات الخريف.. حصانة "غذائية" ضد الأمراض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مارينا أبليتيفا، خبيرة التغذية، اختصاصية أمراض الحساسية والمناعة في روسيا، أن البيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين "أ" يلعب أهم دور في حماية الجسم من الأمراض الموسمية، لذلك في الخريف، عندما تزداد الإصابة بالأمراض، يجدر تناول الأطعمة التي تحتوي عليه.

وقالت لقناة "آر تي": "في فترة الخريف، نحتاج إلى تناول الأطعمة ذات اللون البرتقالي والأصفر، كالخضراوات البرتقالية والصفراء، والخوخ، والمشمش، والبرقوق الأصفر من الداخل، والقرع، والجزر، والشمام. هذه الأطعمة غنية بالبيتا كاروتين، وفيها فيتامين أ".

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وأوضحت أن فيتامين أ هو الفيتامين الرئيسي الذي يحمي الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي العلوي من تغلغل الفيروسات والبكتيريا، ولكن إذا تم تناوله بمفرده، يمكن أن يكون سامًا.

وأشارت اختصاصية المناعة إلى أنه يمكن تخزين بيتا كاروتين في الكبد، وإذا لزم الأمر، يمكن تحويله إلى فيتامين "أ".

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لها، فإن عنصرًا مهمًا آخر للجسم في فترة الخريف هو فيتامين "سي"، يحسن المناعة الخلوية، ويحمي خلايا الجسم نفسها من التلف.