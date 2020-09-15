كورونا حول العالم.. لقاح فعال في الإمارات وعودة الإغلاق إلى الأردن

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في مختلف الدول، مسجلا إصابات جديدة قاربت 29.5 مليون إصابة حول العالم، حتى الثلاثاء.

وتفصيلا، أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات ليصل إلى 29 مليونا و445 ألفا و688 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات 932 ألفا و744 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء ليصل إلى 21 مليونا و279 ألفا و833 حالة شفاء.





لقاح فعال في الإمارات

أعلن عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، أن بلاده أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد- 19 والذي سيكون متاحا للفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي المرض من أبطال خط الدفاع الأول.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي تنظمها حكومة الإمارات لتناول جميع المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وطرق التعامل معه من قبل فرق العمل المختلفة.

وأكد أن الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، مضيفا: "هدفنا توفير جميع وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم".

وتابع: "نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام".





عودة الإغلاق في الأردن

قررت الحكومة الأردنية إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية لمدة أسبوعين، اعتبارا من يوم الخميس المقبل، بعد تسجيل أرقام قياسية بالإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن "مجلس الوزراء اتخذ، الإثنين، جملة من القرارات والإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وضبط انتشار العدوى وذلك في ضوء ارتفاع الإصابات لمستويات غير مسبوقة مع الأسف".

وأوضح العضايلة، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "هذه القرارات تتضمن تعليق دوام غالبية المدارس الحكومية والخاصة والانتقال للتعليم عن بعد اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين وإغلاق صالات المطاعم والمقاهي لمدة أسبوعين واقتصار عملها عبر المناولة والتوصيل وإغلاق الأسواق الشعبية في جميع محافظات المملكة".

وسجل الأردن الإثنين حصيلة يومية قياسية للإصابات بلغت 214 إصابة بعدما كان يسجل أعدادا قليلة جدا قبل شهر واحد فقط بحيث سجلت إصابة واحدة في السادس من آب/أغسطس.





381 وفاة جديدة في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إن البلاد رصدت 15155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و345610.

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وزاد عدد الوفيات 381 حالة ليصل الإجمالي إلى 131625.





8 إصابات جديدة في الصين

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن البر الرئيسي سجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من عشر حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين تسع حالات إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 39 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 85202 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

إصابات الهند تقترب من 5 ملايين

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أنها سجلت 83809 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل عدد يومي للإصابات منذ أسبوع.

وثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان على طريق تجاوز 5 ملايين إصابة الأربعاء إذ بلغ إجمالي الإصابات 4.93 مليون.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات زاد 1054 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليتجاوز إجمالي الوفيات 80 ألفا.

فيكتوريا بلا وفيات

لم تسجل ولاية فيكتوريا، بؤرة تفشي فيروس كورونا في أستراليا، أي وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لأول مرة منذ شهرين.

وسجلت فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان، 42 إصابة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في زيادة طفيفة عن الرقم المسجل في اليوم السابق وفي تراجع كبير عن ذروة الإصابات المسجلة في أغسطس/ آب والتي زادت على 700.

وكانت آخر مرة لم تسجل فيها فيكتوريا وفيات بكوفيد-19 في 13 يوليو/ تموز.

وستعزز النتيجة التفاؤل بأن الإجراءات الصارمة التي شملت نحو 5 ملايين نسمة لمدة 7 أسابيع تقريبا قد حدت من انتشار الفيروس.

وتمثل فيكتوريا، التي يقطنها ربع سكان أستراليا البالغ عددهم 26 مليون نسمة، حوالي 75% من إجمالي الإصابات الذي يزيد على 26700 بينما تمثل 90% من إجمالي الوفيات البالغ 816.