شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال الأمهات المكتئبات يعانون من علامات ضغط نفسى أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دراسة حديثة أجراها علماء بجامعة هايدلبرج في ألمانيا أن أطفال الأمهات اللاتي يعانين من القلق أو الاكتئاب يظهرون علامات توتر فسيولوجية أقوى من أطفال الأمهات الأصحاء، ويُظهر هؤلاء الأطفال ارتفاعًا ملحوظًا في معدل ضربات القلب، وهو ما يخشى الباحثون أنه قد يؤدي إلى ضغوط عاطفية ونفسية مع نمو الطفل، وفقا لموقع "ميديكال".

ويلعب تفاعل الأم والرضيع، خاصة في الأشهر الأولى من الحياة، دورًا كبيرًا في النمو الصحي للطفل، تواجه بعض الأمهات، لا سيما اللواتي يعانين من اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب أو القلق أو اكتئاب ما بعد الولادة ، صعوبات في تنظيم العاطفة السلبية للرضع، والتي يُعتقد أنها تخلق حالة من عدم الأمان لدى الأطفال مع تقدمهم في السن.

اضطرابات المزاج مثل (التهيج، تغير الحالة المزاجية ، الاكتئاب الخفيف) شائعة أثناء الحمل وفترة ما بعد الولادة، وتحدث في 10-20٪ من النساء.

تم توضيح تأثير الأمهات "المتباعدين عاطفياً" على الرضع في "اختبار الوجه الثابت" الشهير، الذي ابتكر لأول مرة في السبعينيات؛ طُلب من الأمهات أن يتفاعلن مع أطفالهن بشكل هزلي، ثم يقضين فترة "فارغة" من التفاعل، قبل استئناف الاتصال الطبيعي.

خلال المرحلة الثانية (حلقة الوجه الصامت) أظهر الأطفال عاطفة سلبية متزايدة بالإضافة إلى انخفاض في المشاركة الاجتماعية وتجنب السلوكيات.

الآن في نتيجة أولية، أظهر باحثون ألمان أنه خلال الفترة التي تسحب فيها الأم الانتباه، كان لدى أطفال الأمهات القلقين أو المكتئبات ارتفاع كبير في معدل ضربات القلب، بمعدل 8 ضربات في الدقيقة أكثر من أطفال الأمهات الأصحاء.

تم تصنيف هؤلاء الأطفال أيضًا من قبل أمهاتهم على أنهم يعانون من مزاج أكثر صعوبة من الأطفال الأصحاء.

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وهذه واحدة من المرات الأولى التي شوهد فيها هذا التأثير الجسدي عند الرضع بعمر 3 أشهر قد يغذي هذا أنظمة الإجهاد الفسيولوجية الأخرى مما يؤدي إلى مشاكل نفسية.

قام الباحثون باختبار ما مجموعه 50 من الأمهات وأطفالهن: 20 من الأمهات المصابات بالاكتئاب أو اضطرابات القلق في وقت قريب من الولادة، و 30 من الأصحاء.

خضع كل زوج من الأمهات والأطفال لنموذج الوجه الثابت طُلب من الأمهات اللعب مع أطفالهن لمدة دقيقتين ، ثم قطع التفاعل مع الحفاظ على التواصل البصري.

بعد دقيقتين إضافيتين ، استأنفت الأمهات التفاعل المرح طوال فترة الاختبار ، قاس الباحثون معدلات ضربات القلب لكل من الأم والطفل.

ووجد الباحثون أنه إذا كانت الأم قلقة أو مكتئبة، فإن طفلها كان لديه استجابة فسيولوجية أكثر حساسية للإجهاد أثناء الاختبار مقارنة بأطفال الأمهات الأصحاء.

ونصح الباحثون بتشخيص وعلاج اضطرابات الاكتئاب والقلق لدى الأمهات الجدد، لأن له تأثيرًا فوريًا على نظام الإجهاد لدى الطفل.

أظهرت الدراسات السابقة أن هذا ليس فقط على المدى القصير، ولكن أيضًا الآثار السلبية طويلة المدى بعد الولادة.

تبدأ معظم اضطرابات المزاج بعد الولادة أثناء الحمل أو حتى قبله، وبالتالي فإن التشخيص المبكر مهم.