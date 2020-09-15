اعشاب لسد الشهية وحرق الدهون

تحتوي العديد من الأعشاب على خصائص، يمكنها أن تساعد على سد الشهية وحرق الدهون، وبالتالي خسارة الوزن. البعض منها معروف وشائع الاستخدام، في حين أن البعض الآخر قد يجهل عنه الكثير.

اخترنا قائمة من الأعشاب التي يمكن أن تستعين بها من ترغب بفقدان بعض من وزنها من خلال السيطرة على الشهية وحرق الدهون المتراكمة في الجسم، ولكن ينصح باستشارة طبيب مختص أو خبير تغذية، منعاً لأي آثار سلبية قد تحدثها.

أعشاب لسد الشهية وحرق الدهون



الحلبة لسد الشهية وحرق الدهون



الحلبة أيضاً من الأعشاب التي تساعد على سد الشهية وحرق الدهون، فقد بينت إحدى الدراسات أن تناول 18 غراماً من الحلبة يومياً، يمنح شعوراً بالامتلاء وفقدان الرغبة في تناول الطعام، هذا إضافة إلى قدرتها على التخفيف من تراكم الدهون بنسبة تقارب 17 % وفي السيطرة على معدل السعرات الحرارية المتناولة يومياً.

تتكون الحلبة من 45 % من الألياف الغذائية، خاصة منها تلك القابلة للذوبان، ما يمنح شعوراً بالامتلاء والتخفيف من الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام.

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الجينسنغ لسد الشهية وحرق الدهون



الجينسنغ من أقدم الأعشاب الطبية المستخدمة في الطب البديل، وقد بينت بعض الأبحاث قدرته على سد الشهية وحرق الدهون، ولكن ما زالت هناك الحاجة للمزيد من الأبحاث والدراسات التي تؤكد دوره في حرق الدهون.

لا بد من التنويه إلى ضرورة أخذ الحذر من استخدام عشبة الجینسنج Ginseng بكميات مبالغ بها، فقد تسبب للبعض أرقاً وصعوبة في النوم، ارتفاع ضغط الدم، صداعاً، زيادة في النشاط الذھني، ضیقاً في التنفس، كما ينصح الحوامل ومرضى ضغط الدم المرتفع بعدم تناوله إلا بعد استشارة الطبیب لتجنب أي أضرار جانبیة.



