شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج .. كل ما تريد معرفته عن زراعة الكبد من متبرع حى.. يتجدد مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزايد باستمرار عدد المرضى الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالكبد، وفي الحالات الشديدة يكون زرع الكبد هو العلاج الوحيد، حتى سنوات قليلة مضت ، وبسبب نقص التكنولوجيا ، كان علاج أمراض الكبد حلما بعيد المنال، ولكن مع التقدم التكنولوجي، لا يمكن للمريض فقط أن يعيش حياة طويلة ، ولكن العلاج أبسط وأقل خطورة أيضًا.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، من الضروري أن نفهم ما هو التبرع بالكبد الحي؟

س : متى تم إجراء أول عملة زرع كبد ؟

تم إجراء أول عملية زرع ناجحة على الإطلاق في عام 1998، ومع ذلك ، فقد كان نقص المتبرعين والوعي حول التبرع بزراعة الكبد الحي أكبر عقبة ، حتى اليوم.

كما يشير السجل إلى أن 70 % من حالات زرع الكبد كانت من متبرعين أحياء، والسبب في ذلك هو أنه مع المتبرعين المتوفين ، فإن الوقت المستغرق في تسليم العضو المتبرع المتوفى ، وحصاد الأعضاء ونقلها ، ونقص إدارة المتبرعين المتوفين دماغًا ، هي بعض العوامل الإشكالية التي تجعل زراعة الكبد محنة صعبة للغاية.

Advertisements

س : هل يمكن التبرع الحي وزرع كبد

الأشخاص الذين يتبرعون بجزء من كبدهم ، وهم على قيد الحياة إلى حد كبير ، يُطلق عليهم اسم متبرع حي، وقد تتساءل ماذا حدث للمتبرع الحي بعد التبرع بجزء من كبده؟، الخبر المبشر أن كبد المتبرع الحي يتجدد بعد بضعة أشهر من الجراحة، فهو يعمل بنفس الطريقة بالنسبة للمستلم أيضًا.

س : ما هى إجراءات زراعة الكبد من متبرع الحي

هناك العديد من المنظمات والمستشفيات التي تسد الفجوة بين المتبرعين والمتلقين، وبصرف النظر عن العلاقات المباشرة ، تحتاج عمليات الزرع الأخرى إلى موافقة لجنة التفويض المعينة من الدولة، وقبل التوقيع على أي وثيقة ، يتم شرح المخاطر والنجاح لكلا الطرفين المعنيين بشكل واف، وتشمل الشروط :

يجب أن يكون عمر المتبرع بين 18-55.

يجب ألا يزيد وزن المتبرع عن 85 كجم حتى لا يتعرض لخطر الإصابة بالكبد الدهني.

تعتبر فصيلة الدم نفسها أو المتبرع الشامل متبرعًا حيًا.

يتم إجراء الفحوصات الطبية مثل CBC ، والكرياتينين في الدم ، والأجسام المضادة لـ HCV ، والأشعة السينية للصدر ، والموجات فوق الصوتية للبطن ، و PT ، و LFTs ، وما إلى ذلك للتحقق مما إذا كان المتبرع الحي يتطابق مع المتلقي.

س : ماذا يحدث في زراعة الكبد؟

من تبرع بشيء من كبده فعليه أن يعتني بهذه الأشياء الخمسة: