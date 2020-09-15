شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على نظرك وصحة عيونك مع تقدمك فى العمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتغير بصرنا مع تقدمنا ​​في العمر، لذلك سيحتاج الكثير منا إلى ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة مع تقدمنا ​​في العمر، لذلك يجب على كبار السن الاهتمام بصحة عيونهم ورؤيتهم حتى لا تزيد المشاكل مع التقدم فى العمر، فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في الحفاظ على وضوح رؤيتك، وحسب ما ذكره موقع healthdirect فهى:

1:تناول طعامًا جيدًا

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن مهم لعينيك، إن تناول الكثير من الخضار والفاكهة سيفيد صحتك العامة وقد يساعد في الحماية من بعض الحالات مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر .

2:ارتداء النظارات الشمسية

يمكن لأشعة الشمس القوية أن تضر عينيك وقد تزيد من خطر إصابتك بإعتام عدسة العين. ارتدِ النظارات الشمسية أو العدسات اللاصقة مع فلتر مدمج للأشعة فوق البنفسجية لحماية عينيك من الأشعة الضارة.

3:الإقلاع عن التدخين، يمكن أن يزيد التدخين من فرص الإصابة بحالات مرضية مثل إعتام عدسة العين .

4:حافظ على وزن صحي

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زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري ، مما قد يؤدي إلى فقدان البصر.

5:استخدم إضاءة جيدة لكي ترى جيدًا

تحتاج عيناك إلى 3 أضعاف الضوء عندما يكون عمرك 60 عامًا كما فعلت عندما كان عمرك 20 عامًا، قم بزيادة ضوء النهار في منزلك عن طريق الحفاظ على النوافذ نظيفة وسحب الستائر للخلف، تأكد من أن لديك إضاءة كهربائية جيدة أيضًا ، خاصة في أعلى وأسفل السلالم حتى تتمكن من رؤية الدرجات بوضوح.

للقراءة أو العمل القريب ، استخدم ضوءًا مباشرًا من مصباح طاولة مرن ، بحيث لا ينعكس الضوء على الصفحة ويسبب الوهج.

6:التمرين

- الدورة الدموية الجيدة وتناول الأكسجين مهمان لصحة عينيك. يتم تحفيز كلاهما من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام .

7:النوم جيدًا

أثناء النوم ، يتم ترطيب عينيك باستمرار ، مما يؤدي إلى إزالة المهيجات مثل الغبار أو الدخان الذي قد يتراكم أثناء النهار.