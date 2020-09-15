شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الغدد الليمفاوية وما دورها فى الجسم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدد الليمفاوية هي جزء من جهاز المناعة في الجسم، يقومون بتصفية المواد الضارة مثل البكتيريا والخلايا السرطانية من الجسم ، ويساعدون في مكافحة العدوى كما أنهم يلعبون دورًا مهمًا في تشخيص السرطان وعلاجه والتنبؤ به، ويقدم الخليج 365 كل ما تعرفه عن الغدد الليمفاوية وفقا لما ذكره موقع healthdirect

ما هي الغدد الليمفاوية؟

العقد الليمفاوية عبارة عن كتل صغيرة من الأنسجة تحتوي على خلايا الدم البيضاء التي تقاوم العدوى، يقومون بتصفية السائل الليمفاوي ، الذي يتكون من السوائل وفضلات أنسجة الجسم. تساعد الغدد الليمفاوية أيضًا في تنشيط جهازك المناعي إذا كنت مصابًا بعدوى.

أين تقع الغدد الليمفاوية؟

تقع العقد الليمفاوية في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك العنق والإبط والفخذ وحول أمعائك وبين رئتيك، تعمل الغدد الليمفاوية على تصريف السائل الليمفاوي من الأعضاء أو مناطق الجسم القريبة.

كيف تقوم الغدد الليمفاوية بتصفية السائل الليمفاوي

يتم نقل السائل الليمفاوي إلى العقد اللمفاوية عن طريق الأوعية الليمفاوية، وتقوم الغدد الليمفاوية بتصفية المواد الضارة والفضلات، تحتوي أيضًا على خلايا مناعية تسمى الخلايا الليمفاوية التي تدمر الخلايا السرطانية والبكتيريا،ثم يعود السائل المصفى إلى الدورة الدموية.

الغدد الليمفاوية والسرطان

في بعض الأحيان يمكن أن يبدأ السرطان في الغدد الليمفاوية (مثل سرطان الغدد الليمفاوية ) ، ولكن بعض أنواع السرطان الأخرى يمكن أن تنتشر من جزء من الجسم إلى آخر من خلال العقد الليمفاوية

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إذا كان الشخص مصابًا بالسرطان ، يقوم الأطباء بفحص الغدد الليمفاوية بعناية لمعرفة ما إذا كانت مصابة بالسرطان أم لا. يمكنهم القيام بذلك عن طريق:

1:الشعور بجميع العقد في الجسم.

2:الحصول على الفحوصات ، مثل الأشعة المقطعية.

3:إزالة العقد القريبة من السرطان ، ثم فحصها تحت المجهر.

4:أخذ خزعة من العقد الليمفاوية القريبة من السرطان ، ثم فحصها تحت المجهر.

5:يتم ذلك لمعرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر أم لا، يساعد هذا الأطباء على التوصل إلى أفضل علاج للسرطان.