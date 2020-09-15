شكرا لقرائتكم خبر عن عاوز تخس أو تزود عضلاتك.. اعرف ازاى تحسب السعرات الحرارية فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعرات الحرارية هى التى تتحكم فى إنقاص أو زيادة الوزن والعضلات، وهنا يخطئ الكثيرون فى كيفية حساب السعرات الحرارية أو الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن أو زيادة العضلات بالجسم، وحسب ما ذكره موقع womenshealthmag يقدم الخليج 365 كيف تحسب السعرات الحرارية لإنقاص الوزن و كم عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها إذا كنت ترغب في اكتساب العضلات؟

كيف أحسب احتياجاتي من السعرات الحرارية لانقاص الوزن ؟

بمجرد معرفة عدد السعرات الحرارية التي تحتاجها للحفاظ على وزنك ، يمكنك ببساطة طرح بعض السعرات الحرارية لوضع نفسك في حالة عجز في السعرات الحرارية.

كم عدد السعرات الحرارية؟ ، لكي تفقد ما يقرب من رطل واحد من الدهون في الأسبوع ، فإنك تحتاج إلى عجز بمقدار 500 سعرة حرارية يوميًا ، لكن هذا قد يكون مفرطًا بعض الشيء بالنسبة لبعض الأشخاص. وينصح بالتخلص من 200-300 سعرة حرارية (عن طريق الطعام) ، ثم تكثيف نظام التمرين.

إذا كنت تلعب لأخذ التدريبات الخاصة بك إلى المستوى التالي ، فيجب تقليل السعرات الحرارية من الطعام بمقدار 250 يوميًا ، وزيادة كثافة أو مدة التدريبات الخاصة بك بحيث تحرق 250 سعرة حرارية إضافية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع من خلال ممارسه الرياضه.

ما هي بعض الطرق الصحية لخلق عجز 500 سعرة حرارية؟

يقترح الخبراء إضافة 30 دقيقة من المشي يومين في الأسبوع إلى روتينك لزيادة حرق السعرات الحرارية. وفقًا لـ Harvard Health ، يمكنك حرق ما بين 120-178 سعرة حرارية عند المشي حوالي 3.5 ميل في الساعة ، اعتمادًا على وزنك.

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كم عدد السعرات الحرارية التي أحتاجها إذا كنت أرغب في اكتساب العضلات؟

ليس كل من يحسب السعرات الحرارية يريد إنقاص وزنه، يريد البعض اكتسابه من العضلات القوية الهزيلة، يعد اكتساب الوزن من العضلات طريقة رائعة لتحسين صحتك وحتى تقليل نسبة الدهون في الجسم .

نظرًا لأن العضلات نشطة في التمثيل الغذائي ، فيمكنها أيضًا مساعدتك في التخلص من الدهون دون خفض السعرات الحرارية ، عندما تبدأ في اكتساب العضلات ، سيزداد معدل الأيض الأساسي الخاص بك ، مما يعني أن جسمك يحتاج إلى المزيد من السعرات الحرارية لمجرد ممارسة وظيفته اليومية .

"إذا كنت ترغب في زيادة الوزن ، فإن الحيلة البسيطة هي تناول 250 إلى 500 سعرة حرارية إضافية في أطعمة صحية وكاملة يوميًا.

وتقول بريتاني كون ، أخصائية التغذية في مدينة نيويورك ، "كل أسبوع إلى أسبوعين ، ستضيف رطلًا بأمان". لاكتساب العضلات دون اكتساب الدهون أيضًا ، فأنت بحاجة إلى زيادة البروتين إلى 1.8 إلى 2 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم كل يوم ، لذلك يجب أن تأتي غالبية هذه السعرات الحرارية الإضافية من البروتين ، والباقي يجب أن يأتي من الكربوهيدرات مثل الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة والخضروات ، والتي سوف تساعد في تعزيز التدريبات الخاصة بك.