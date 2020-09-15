شكرا لقرائتكم خبر عن منزل أسطوري على شكل سفينة فضاء بـ140 مليون دولار فى قلب الغابة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إذا علمت في البداية ان هذا المنزل من تصميم الراحلة العراقية الاصل «زها حديد» فلن يكون غريبا ان يكون اسطوريا وهو التصميم الوحيد لها لمنزل خاص واذا علمت بأن مالك هذا القصر هو ملياردير فسوف يكون شيئا عاديا فمن سيمتلك مثل هذه المنازل الأسطورية إلا هؤلاء.

ووفقا لبزنس انسايد، فالمنزل ملك المطور العقارى الملياردير «فلاديسلاف دورونين» والذى كان احد مواعدى عارضة الازياء المعروفة «ناعومى كامبل» ومالك لمنتجعات تدعى «أمان» ويقع المنزل في احدى الغابات خارج موسكو بروسيا وتصميمه على شكل سفينة فضاء

تبلغ مساحة المنزل 36000 قدم مربع وتقع غرف النوم الرئيسية في أعلى برج يبلغ ارتفاعه 100 قدم، بالإضافة إلى حمام سباحة بطول 65 قدمًا ومنتجعًا صحيًا وملهى ليليًا تحت الأرض وتكلف بناؤه 140 مليون دولار ووصف بانه منزل الاحلام

يقول مالك العقار في حواره مع التايمز انه اراد ان يستيقظ ويرى السماء والاشجار وكل ما هو طبيعى من حوله واجتمع مع العراقية الاصل زها حديد وطلب منها عمل منزل استثنائى وان يكون في مكان في وسط الطبيعة حتى يشعر بالحرية من حوله

ويكمل عن وصف المنزل من الداخل بان الجزء الموجود تحت الأرض من المنزل يحتوي على ملهى ليلي خاص به وفي الطابق الأرضي توجد غرفة المعيشة والمطبخ والصالة والمسبح في الطابق العلوي يوجد المدخل وغرف نوم الضيوف ومكتبة.

وفيما يلى صور للمنزل الاسطورى