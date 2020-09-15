شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض التهاب الجلد التماسى عديدة أبرزها احمرار وجفاف وحكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الجلد التماسي هو التهاب في الجلد يحدث إما من التعرض لمنظف كيميائي أو نتيجة لرد فعل تحسسي حقيقي مثل القفازات المصنوعة من مادة اللاتكس ويسبب أعراض التهاب الجلد التماسي ومنها الطفح الجلدي الأحمر والحكة لكنه ليس معدياً وعادة ما يختفي من تلقاء نفسه في غضون أيام طالما لم يعد لديك اتصال مع المادة التي تسببت فيها تعرف على أعراض التهاب الجلد التماسي في هذا التقرير، بحسب موقع "very well health".



أعراض التهاب الجلد التماسي

أعراض التهاب الجلد التماسي

أعراض التهاب الجلد التماسي عديدة تعتمد على مدى تهيج العامل المسبب للحساسية فمع الأسباب الخفيفة ، قد ترى فقط كميات صغيرة من الاحمرار أو الجلد الجاف أو تشققات الجلد الصغيرة والحكة لكن مع وجود مهيجات أقوى، من المحتمل أن ترى أو تنتفخ وألمًا وبثورًا ونزًا في المنطقة المصابة.

أعراض التهاب الجلد التماسي التحسسي متشابهة جدًا عادةً ما يكون هناك طفح جلدي مرتفع غالبًا ما يكون مثيرًا للحكة الشديدة .

المنطقة المصابة عادة هي المكان الذي تلامس فيه المادة الجلد، ولكن يمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم على يديك.

هذا هو السبب في أنه من المهم جدًا غسل يديك جيدًا إذا كنت تعلم أنك لامست مادة تسبب لك التهاب الجلد التماسي التحسسي.

أعراض التهاب الجلد التماسي المتكررة

هناك نوعان رئيسيان من التهاب الجلد التماسي: التهاب الجلد التماسي المهيج والتهاب الجلد التماسي التحسسي. يحدث التهاب الجلد التماسي المهيج عندما يضعف حاجز الجلد ويهيج الجلد بسبب مادة مؤذية مع التهاب الجلد التماسي التحسسي، يشارك الجهاز المناعي.



أعراض التهاب الجلد التماسي

أعراض التهاب الجلد التماسي الشائعة

-طفح جلدي احمر

-حكة

-احتراق

-الجلد الجاف المتشقق

-نتوءات حمراء

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-بثور

-تورم

-ألم

-التهاب الجلد الرقيق

- تقشر

إذا كنت تعاني من أعراض رد فعل تحسسي حاد أعلى من طفح جلدي بسيط (على سبيل المثال ، صعوبة في التنفس، وحرقان في العينين أو الرئتين ، وتورم الحلق أو الفم أو الشفتين)، فاطلب العناية الطبية على الفور.

أعراض التهاب الجلد التماسي المزمن تكون في كثير من الأحيان غير مزعجة لن يكون لديك بالضرورة أعراض واضحة جدًا.

قد يكون هناك فقط بقع من الجلد شديد الجفاف أو المحمر أو الخشن لا يبدو أنها تختفي حتى مع الاستخدام المنتظم لمستحضرات الترطيب.

يمكن أن يحدث التهاب الجلد التماسي في أي منطقة من الجسم تتلامس مع مادة مؤذية، بما في ذلك الوجه والجفون واليدين والقدمين والمنطقة التناسلية.

التهاب الجلد التماسي ليس معديًا لا يمكنك التقاطه من شخص لديه ، ولا نقله إلى شخص آخر.



أعراض التهاب الجلد التماسي

أعراض التهاب الجلد التماسي النادرة

عادةً ما تكون أعراض التهاب الجلد التماسي واضحة إلى حد ما. لكن في بعض الأحيان مع التهاب الجلد التماسي ، سترى جلدًا متشققًا - يحدث هذا عندما يصبح الجلد سميكًا وذو مظهر جلدي .

يحدث مع التهاب الجلد التماسي المزمن بعد فترات طويلة من التهيج والفرك والخدش في المنطقة المصابة.

مع التهاب الجلد التماسي الحاد، تحدث أحيانًا خلايا أو طفح جلدي يشبه الجيوب.

التهاب الجلد التماسي الجهازي هو نوع غير شائع من التهاب الجلد يحدث بعد تناول أو استنشاق أو حقن مادة مؤذية غالبًا ما يغطي الطفح الجلدي مناطق كبيرة من الجسم ويمكن أن يسبب التورم يمكن أن يحدث التهاب الجلد التماسي الجهازي في أي وقت بعد نوبة من الحساسية.