وسائل إعلام: سقوط صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/15 02:26 ص بتوقيت أبوظبي
أعلن مصدر أمني عراقي الثلاثاء، استهداف المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، بصاروخين من طراز كاتيوشا.
وقال المصدر إنه "تم استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخ كاتيوشا"، وتابع: "ثم بعدها بدقائق تم استهدافها بصاروخ ثان"، بحسب قناة السومرية العراقية.
ولفت إلى أن "منظومة الدفاعات الجوية ردت على الصاروخين"، ولم يتم تحديد موقع السقوط أو مكان الإطلاق حتى الآن.
وتقف وراء تلك الهجمات مليشيات مدعومة من إيران، كان قد حذرها مؤخرا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من هذا التصعيد وعدم الامتثال إلى سلطة الدولة.
وتشكل الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية العراقية منذ سنوات، والتي غالبًا ما تستهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا ومعسكرات للتحالف الدولي ومصالح الولايات المتحدة في العراق.
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