شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفية البثرية.. أسباب الإصابة وأنواعها وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصدفية البثرية هي حالة جلدية تسبب بقع حمراء متقشرة على الجلد، يمكن أن تحدث في أي مكان من الجسم، ولكنها توجد غالبًا حول الركبتين والأكواع، يمكن أن تصيب الصدفية أي شخص في أي عمر، ولكن في سن 15 إلى 35 ، يكون الناس أكثر عرضة للإصابة بالصدفية البثرية، في الوقت نفسه، ولكن ضع في اعتبارك أن الصدفية ليست عدوى وليست معدية.

يمكن أن تظهر بطرق مختلفة، معظم الناس لديهم شكل الصدفية ، والتي تنتج بثور بيضاء غير معدية مليئة بالصديد.

لماذا تحدث الصدفية البثرية؟

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، الصدفية هي أحد أمراض المناعة الذاتية ، والتي قد تحدث بسبب ضعف جهاز المناعة أو أي مشكلة في خلايا الدم البيضاء. هناك أسباب أخرى لذلك:

أنواع الصدفية البثرية

بالحديث عن نوع الصدفية البثرية ، هناك 3 أنواع حسب سرعة البثور، كما أنه يحدد مدى سرعة ظهور تلك الطفح الجلدي.

البثور النخاعية (PPP): تتشكل البثور على مناطق صغيرة من الجسم ، عادة على راحة اليد أو باطن القدمين، وقد تكون هذه البقع المليئة بالصديد بنية اللون أو مقشرة أو قشرة في الأعلى، وفي هذه الحالة ، قد ينفجر الجلد، ويظهر هذا النوع أكثر في الأشخاص الذين يدخنون بكثرة.

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الصدفية الأوروبية: تظهر هذه الجروح الصغيرة المؤلمة على أصابع اليدين أو القدمينن وقد يجعل الألم من الصعب استخدام أصابعك أو أصابع قدميك. في حالات نادرة ، يمكن أن يسبب فقدان الأظافر.

الصدفية العامة: تظهر هذه البقع الجلدية الحمراء والمؤلمة على مساحة واسعة من الجسم وتنتهي على شكل بثور مليئة بالصديد. قد تحدث حمى ، قشعريرة ، جفاف ، غثيان ، ضعف العضلات ، صداع ، آلام في المفاصل ، تسارع في النبض أو فقدان الوزن.

علاج الصدفية البثرية

بالحديث عن علاج الصدفية البثرية قبل كل شيء توقف عن التدخين، للعلاج استخدم كريم الستيرويد أولاً، وقد يساعد أيضًا قطران الفحم أو كريم حمض الساليسيليك.

ارتدِ ملابس قطنية.

تجنب تورم الجلد أو التهاب الجلد.

يشمل العلاج بعض الأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات والريتينويد وأنثرالين وفيتامين د وما إلى ذلك.