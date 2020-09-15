شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف غاز ضار على كوكب الزهرة قد يكون علامة على وجود حياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشف علماء الفلك غازًا محيرًا في أعماق السحب الحمضية لكوكب الزهرة ، لم يتم العثور عليه على الكوكب من قبل يمكن أن يكون علامة على الحياة في هذا الكوكب شديد الحرارة.

الغاز المكتشف هو غاز سيء يسمى الفوسفين ، وهو جزيء سام ومتفجر برائحة الثوم والأسماك الميتة. اكتشف علماء الفلك الغاز الفاسد الكامن داخل طبقة من السحب على كوكب الزهرة ، حيث تكون درجات الحرارة قريبة جدًا من تلك الموجودة على الأرض، لكن لم يجدوا الكثير - فقط آثار صغيرة في مزيج دوامات من سحب حامض الكبريتيك التي تحيط بالكوكب.

قال ديفيد كليمنتس ، عالم الفيزياء الفلكية في إمبريال كوليدج في لندن وجزء من الفريق صاحب هذا الاكتشاف ، لموقع The Verge: "إنه يعادل بضع ملاعق كبيرة في حمام سباحة بحجم أولمبي".

لكن العثور حتى على كمية صغيرة من الفوسفين على كوكب الزهرة أمر مغري بسبب كيفية إنتاج الغاز هنا على الأرض. إما أن يصنعها الإنسان صناعياً - إلى منتجات مثل مواد التبخير أو الأسلحة البيولوجية - أو منتج ثانوي طبيعي للحياة. يمكن العثور على الفوسفين في المستنقعات، حيث يعتقد أن الميكروبات تنتجها. يمكن العثور عليها أيضًا في أحشاء الحيوانات أو في الفضلات التي تتركها وراءها. إنه غاز مرتبط بشكل حصري تقريبًا بالحياة على الأرض ، مما يزيد من احتمال أن يكون علامة على وجود ميكروبات تطفو في غيوم كوكب الزهرة.