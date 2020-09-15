شكرا لقرائتكم خبر عن العلاجات الطبيعية للمشاكل الشائعة فى الجسم.. من الألف إلى الياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العلاجات الطبيعية واحدة من العلاجات التى تساعد فى الشفاء سريعا، حيث تحتوى على مستخلصات طبيعية ومواد عديدة تعزز صحة الجسم وتمده بالنشاط والحيوية، ولكن من المهم أن تتذكر دائمًا التحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول الأدوية العشبية لأنها قد تخفي أعراض مرض أكثر خطورة ، أو قد لا تكون مناسبة إذا كنت تعاني من حالات معينة ، أو إذا كنت تتناول أدوية أخرى ، أو كنت حاملاً أو مرضعة.

ويقدم موقع mirror قائمة بالعلاجات الطبيعية واستخدامتها المختلفة وهى:

الخرشوف: يستخدم مستخلص الخرشوف لعلاج عسر الهضم والغثيان وانتفاخ البطن وتشنجات المعدة وحرقة المعدة، ويمكن أن يساعد أيضًا في خفض الكوليسترول نظرًا لأنه يحفز تدفق الصفراء ، فلا ينبغي تناوله إذا كان لديك حصوات في المرارة أو انسداد في القناة الصفراوية.

2:الكوهوش الأسود، فعال في علاج أعراض سن اليأس ، وخاصة الهبات الساخنة. لا يُنصح به للنساء المصابات بأمراض الكبد أو الحالات الحساسة للإستروجين مثل سرطانات الإناث (الثدي أو المبيض أو الرحم) أو بطانة الرحم أو الأورام الليفية.

3:الهندباء ، يقلل جذر الهندباء من الالتهاب وله خصائص مضادة للفيروسات ويزيد من إنتاج البول ، لذا فهو يستخدم لمكافحة احتباس الماء وعلاج التهابات المسالك البولية مثل التهاب المثانة أو التهاب المثانة أو التهابات الكلى.

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4:إشنسا، لها خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة يمكن أن تقلل من شدة وطول مدة نزلات البرد والإنفلونزا إذا بدأت في تناولها بمجرد ملاحظة الأعراض، انها ليست مناسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة ، التهاب المفاصل الروماتويدي أو ME.

5:حمض الفوليك، (فيتامين ب 9) حيوي لإنتاج الحمض النووي يلعب دورًا مهمًا في نمو الجنين ، لذا ينصح به للنساء الحوامل وأولئك الذين يحاولون الإنجاب للمساعدة في منع العيوب الخلقية مثل السنسنة المشقوقة. يُعتقد أيضًا أنه يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

6:الإينوزيتول (فيتامين ب 8) ، يساعد على موازنة المواد الكيميائية في الدماغ ويمكن أن يكون مفيدًا للوسواس القهري والاكتئاب الخفيف ونوبات الهلع، يمكن أن يساعد أيضًا في تحفيز التبويض والتحكم في مقاومة الأنسولين لدى النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، إنه غير مناسب إذا كنت تعاني من اضطراب ثنائي القطب.

7:جذر اليرقان أو جذر الختم الذهبي ، يحتوي على البربرين ، الذي يقوي جهاز المناعة ، ويساعد في علاج نزلات البرد واحتقان الجيوب الأنفية والنزلات، لا ينصح إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مرض في القلب.

8:الليكوبين ،هو أحد مضادات الأكسدة القوية الموجودة في الطماطم والفواكه الحمراء الأخرى، يساعد في الوقاية من أمراض القلب وبعض أنواع السرطان وهشاشة العظام والربو الناجم عن التمارين الرياضية ، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للشيخوخة حيث يحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.