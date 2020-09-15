شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب سمنة يكشف معاناة 5 ملايين شخص فى مصر من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد جودت، طبيب جراحات السمنة المفرطة، إن محمود سمير، يعاني من السمنة الفائقة الثلاثية، ويكون من الصعب جداً أن نقوم بعمل عملية أو تخدير، خاصة أنها تتسبب في أمراض كثيرة منها الضغط والسكر والجهاز التنفسي، وتم معالجته على أكثر من مرحلة، وقل وزنه 10 كيلو في أول أسبوع.

وأضاف الدكتور خالد جودت، ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أنه بعد استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثته، اكتشفنا أنه وصل لهذا الوزن لأنه كان يأكل كميات مهولة من الأكل، مشيراً إلى أن السمنة المفرطة تجعل الشخص غير منتج، لأنه لا يستطيع أن يقوم بأي شيء، ويكون علاجه مكلف، وهناك 5 ملايين شخص لديهم سمنة مفرطة و700 ألف لديهم سمنة مفرطة فوق الـ200 كيلو جرام، وهم عبء اقتصادي على أنفسهم وعلى الدولة.

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ونوه الطبيب المعالج، بأن السمنة في مصر يكون سببها التغذية، وسببهما العيش والسكر والألبان، لافتاً إلى أن اللبن مضر لأنه يحتوى على 800 سعر حرارى، وهناك مراحل تحتاج تدخل جراحي على المعدة.

فيما قال محمود سمير، إنه قبل العملية خس 10 كيلو، وبعد العملية 10 كيلو، موجها الشكر الدكتور خالد جودت الطبيب المعالج.

وأضاف محمود سمير، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنه أصيب بجلطة وجلس في المنزل، وزوجته هي التي كانت تصرف عليه هو ووالدته، وأهل الخير كانوا يساعدوه.