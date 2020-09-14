نصائح لتكثيف شعر اللحية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - ضعف كثافة شعر اللحية، مشكلة يعاني منها عادة بعض الرجال، في حين يعاني البعض الآخر من وجود فراغات، وعدم نمو شعر الذقن، الأمر الذي يدفع البعض لحلق اللحية، بدلاً من إطالتها.

وقبل تطبيق أي خلطات أو نصائح، ننصحك بالتوجه لطبيب الجلدية لمعرفة الأسباب الحقيقية لعدم نمو شعر الذقن بشكل كثيف، وتطبيق العلاج المناسب.

كما ننصحك باتباع النصائح التالية لمساعدتك على تكثيف شعر اللحية:

قد تستغرب عزيزي القارئ من علاقة ممارسة الرياضة، بتكثيف شعر اللحية، لكن يوجد ارتباط وثيق بينهما، حيث تساعد الرياضة على ضخ مزيد الدم من خلال تحسين الدروة الدموية، وبالتالي تحسين نمو بصيلات الشعر.

حيث تعمل الرياضة على زيادة إنتاج هرمون التستسرون، وبالتالي تحفيز نمو بصيلات شعر اللحية.

الابتعاد عن التوتر

يلعب الجانب النفسي، وتأثير الكآبة والتوتر على صحة الإنسان، حيث يمكن أن تساهم الضغوطات النفسية في خسارة شعر الرأس واللحية أيضاً.

حيث يعمل التوتر على قبض الأوعية الدّموية الأمر الذي يمنع وصول الغذاء، أو وصول القليل منه إلى جذور الشّعر.

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نظام غذائي صحي

يساعد اتباع نظام غذائي صحي معزز بالبروتينات والفيتامينات في المساعدة على تكثيف شعر اللحية، مثل البيض الذي يعتبر أحد أغنى مصادر البيوتين، ومن بين أفضل العناصر الغذائية لنمو اللحية.

بالإضافة لتناول الأطعمة الغنية بالأوميغا 3، مثل: سمك السلمون، والسردين التي تعزز من نمو شعر اللحية، والحد من تساقط الشعر.

الامتناع عن التدخين

رغم كل التحذيرات بشأن مخاطر التدخين، إلا أنه يعد من بين العوامل المؤثرة في نمو شعر اللحية أيضاً، حيث يعمل النيكوتين على منع وصول الغذاء لبصيلات الشعر، كما يعمل على قبض الأوعية الدّموية، ما يمنع وصول الدّم إلى شعر الذّقن.

خلطات الثوم

يعتبر الثوم من بين العناصر الغذائية التي تم استخدامها منذ القدم لمعالجة العديد من الأمراض، وذكرت العديد من الدراسات الفوائد التي يتمتع بها الثوم، والتي تعود بالنفع على صحة الإنسان.

ومن بين الفوائد الذهبية للثوم، مساعدته في تكثيف الشعر، وإنبات بصيلات شعر اللحية، من خلال هرسه ووضعه على الفراغات، أو باستخدام زيته، لكن ينصح دائماً بتجربته بكمية صغيرة على البشرة للتأكد من عدم تهيجها.