الصحة الإماراتية تجيز استخدام لقاح كورونا لفئات محددة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - أجازت وزارة الصحة الإماراتية، الاثنين، استخدام لقاح ضد فيروس كورونا المستجد لفئات محددة .

فقد كشف عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية عن آخر المستجدات حول الوباء، أن الإمارات ممثلة في وزارة الصحة تجيز الاستخدام الطارئ للقاح “كوفيد19” والذي سيكون متاحا للفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين من خط الدفاع الأول.

وقال “الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهدفنا توفير كافة وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم”.

كما أكد أن “نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام”.

نتائج مشجعة

من جانبها، قال الدكتورة نوال الكعبي، رئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا، والباحث الرئيسي للمرحلة الثالثة للتجارب السريرية من اللقاح غير النشط لمكافحة الوباء “شارك في التجارب السريرية 31 ألف متطوع يمثلون 125 جنسية، وهذا العدد الذي اكتمل خلال أقل من 6 أسابيع يمثل وعي مجتمعنا وحرصه على المشاركة الإنسانية”.

وأضافت “النتائج الأولية مشجعة من ناحية وجود المضادات في الجسم والدراسة مازالت مستمرة، كما أن الأعراض الجانبية التي رصدت بسيطة ومتوقعة مثل أي لقاح آخر، ولم تسجل أية أعراض جانبية خطيرة تحتاج تدخلا علاجيا فوريا”.

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كما أكدت أن الاستخدام الطارئ للقاح يراعي عدة عوامل منها الفئات المستهدفة وخصائص المنتج وبيانات الدراسة السريرية وما قبل السريرية والدراسة السكانية ومجموع الأدلة العلمية المتاحة ذات الصلة.

لا مضاعفات

وقال “اتبعت الجهات الصحية العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح بالتنسيق مع الشركة المنفذة”، مشيرا إلى أنه تم تجربة اللقاح على 1,000 متطوع يعانون من أمراض مزمنة ولم تحدث أي مضاعفات لهم.

بدوره، قال عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، تجاوز الفحوصات الطبية في الدولة حاجز 8 ملايين فحص منذ بدء الجائحة.

وسجلت الإمارات، الاثنين، 530 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 69,981 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وتم إجراء 61,084 فحصا جديدا، والكشف عن 777 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 80,266 حالة.