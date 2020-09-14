شكرا لقرائتكم خبر عن «يوتيوب» تنافس «تيك توك» بخدمة «SHORTS» لمقاطع الفيديو القصيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن YouTube إطلاق تجربة فيديو قصيرة جديدة يطلق عليها YouTube شورتات، ستسمح الميزة للمستخدمين، مبدئيًا في الهند، بتحميل مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15 ثانية أو أقل باستخدام مجموعة جديدة من الأدوات، وعناصر التحكم في السرعة، وجهاز ضبط الوقت وميزة العد التنازلي، هذه أدوات شائعة في تجربة تسجيل فيديو TikTok، وهي نفس الميزات التي استنسخها Instagram لخدمتها المعروفة باسم «Reels».

يمكن أيضًا تعيين مقاطع الفيديو على الموسيقى، وذلك بفضل وصول YouTube إلى مكتبة كبيرة من الأغاني التي تقول إنها ستستمر في النمو بمرور الوقت.

سيتم إبراز الميزة بشكل بارز داخل تطبيق YouTube على نظام Android، وسيتم توسيعها إلى iOS في وقت لاحق.