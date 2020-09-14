رئيس الوزراء الإسرائيلي: معاهدة السلام مع الإمارات والبحرين تحول عظيم في تاريخ الشرق الأوسط المزيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن معاهدات السلام مع الإمارات والبحرين تمثل تحولا عظيما في تاريخ الشرق الأوسط.

وأضاف نتنياهو، عشية توقيع الاتفاق مع دولتي الإمارات والبحرين، غدا الثلاثاء في البيت الأبيض، إنه" تحول عظيم في تاريخ الشرق الأوسط".

وقال في رسالة مسجلة في البلير هاوس, مقر الضيافة الرسمي التابع للرئيس الأمريكي في واشنطن، "أمسك بيدي مسودة اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وتصريح السلام التاريخي بين إسرائيل والبحرين".

وأضاف نتنياهو:" عملنا على إنجاز ذلك على مدار سنوات طويلة وهذه اللحظة ستحدث غدا.. هذا هو تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضا في تاريخ الشرق الأوسط".

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وتابع: "سيكون لذلك تأثير هائل وإيجابي على جميع الإسرائيليين وأعدكم, وفقا لما أشاهده هنا, بأن دولا أخرى ستقوم بذلك أيضا".

والجمعة الماضي أعلنت البحرين عن اتفاق سلام مع إسرائيل، لتكون ثاني دولة عربية خلال شهر، بعد الإمارات، تتوصل إلى هذه المعاهدة التي تعد بمكاسب كبيرة على المستويات التجارية والسياحية.



ومن المقرر أن يستضيف ترامب، غدا الثلاثاء، في حديقة البيت الأبيض، حفل التوقيع على اتفاقيتي السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وسيقود وفدا الإمارات والبحرين، وزيرا خارجية البلدين، في حقبة جديدة تصبو نحو تعاون مثمر بين اقتصادات الدول الثلاث في مجالات عدة بينها الأعمال والعلوم والطاقة.