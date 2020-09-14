البحرين ترحب بقرار صربيا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية المزيد

رحبت مملكة البحرين بقرار جمهورية صربيا بتصنيف مليشيا حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، الإثنين، أن قرار صربيا خطوة ضرورية لتعزيز الجهود الهادفة للتصدي إلى التنظيمات الإرهابية التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين.

وأعربت الخارجية البحرينية عن تضامنها مع جمهورية صربيا في جهودها الحثيثة والمقدرة في محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وشددت على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي لإجراءات مماثلة رادعة لهذا التنظيم الإرهابي، والوقوف وقفة جادة للتصدي لكل من يدعمه أو يموله.

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وأمس الأحد، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إعلان صربيا عزمها إدراج مليشيا "حزب الله" في لبنان على قائمة الإرهاب "خطوة عظيمة".

وأضاف بومبيو، خلال تغريدة على موقع " تويتر" إن "قطع الدومينو على عمليات "حزب الله" تتساقط في أوروبا".

وبالتزامن مع تغريدة بومبيو، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن واشنطن مستمرة في دعوة الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية، وعدم التفريق بين الذراعين السياسية والعسكرية للمليشيا الإرهابية.

ودعت الخارجية الأمريكية كل الدول لاتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حزب الله من ممارسة أنشطته ووقف وكلائه وداعميه في لبنان وخارجه.

