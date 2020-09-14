شكرا لقرائتكم خبر عن OPPO تطلق سلسلة هواتف Reno4 «أون لاين» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت OPPOالعاملة في صناعة الأجهزة الذكية، خطتها لإطلاق سلسلة Reno4 الجديدة في مصر، وذلك عبر حفل یعرض أونلاین في 23 سبتمبر الجاري.

عقب الإصدار الناجح للسلسلة في الصين، تقوم OPPO بإصدار Reno4 في أسواق أخرى، مع بعض التعديلات التي لتقديم خصائص جديدة تقدم تجربة عصرية، وتدعم شبكات الجيل الرابع (4G) لتلبي احتياجات السوق المحلي وتقدم تكنولوجيا مبتكرة.

تأتي سلسلة Reno4 مع مجموعة من خصائص الكاميرا يتضمن ذلك وضعية البورتريه الملون بالذكاء الاصطناعي AI Color Portrait Mode، والتي تدعم الصور والفيديوهات، وتقوم بتحويل الخلفية إلى اللونين الأبيض والأسود، مع ترك موضوع التصوير بالألوان الحقيقية، مع توافر خاصية التصوير البطئ الذكي بمعدل ٩٦٠ لقطة في الثانية 960fps Smart Slow Motion، سوف تتمكن من التقاط ٩٦٠ لقطة في ثانية واحدة لتسجل لقطات ملحمية بالتصوير البطئ وسط الحركة، إلى جانب وضعية الفيديو فائق الثبات Ultra Steady Video 3.0، فإن وضعية الفيديو فائق الثبات ستصبح متوفرة للكاميرا الأمامية لأول مرة، والتي تستخدم مثبتات الصورة المحسنة ليصبح تصوير الفيديوهات الثابتة أثناء الحركة العنيفة أكثر سهولة.

هاتف Reno4 معد بتصميم Dual Punch-hole، عبر تحسين الإمكانيات الإضافية للكاميرا الأمامية بأفضل طاقتها، يفتح لك Reno4 الباب لتفاعلات مستقبلية بدون لمس عبر التعرف على الوجه والتحكم عبر تفاعلات الإيماءات التي تسهل من استخدام الجهاز وتعزز عوامل السلامة. مع Reno4، لا تحتاج إلى لمس الهاتف لتستخدمه في عدة سيناريوهات.