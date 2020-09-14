شكرا لقرائتكم خبر عن «ببجي موبايل» تطلق دوري أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ببجي موبايل (PUBG MOBILE) عن «دوري ببجي موبايل لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» الجديد كلياً والذي سيختار أفضل الفرق من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

سيشمل الدوري الجديد مجموعة جوائز بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، وستمثل أفضل ثلاثة فرق المنطقة في بطولة ببجي موبايل العالمية القادمة.

ومن المقرر أن يقام دوري أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شهر أكتوبر 2020، حيث سيتنافس 32 فريق على مدى ثلاثة أسابيع. وسيتم اختيار الفرق المشاركة حسب الأداء الأفضل في «كأس ببجي موبايل المفتوح (PMCO)» لخريف 2020 على النحو التالي:

نهائيات كأس ببجي موبايل المفتوح في أوروبا: أفضل 4 فرق

نهائيات كأس ببجي موبايل المفتوح في رابطة الدول المستقلة: أفضل 5 فرق

نهائيات كأس ببجي موبايل المفتوح في تركيا: أفضل 4 فرق

نهائيات كأس ببجي موبايل المفتوح في ألمانيا: أفضل 3 فرق

نهائيات كأس ببجي موبايل المفتوح في المملكة العربية السعودية: أفضل 5 فرق

نهائيات كأس ببجي موبايل المفتوح في العراق: أفضل 5 فرق

نهائيات كأس ببجي موبايل المفتوح في الشرق الأوسط وأفريقيا: أفضل 3 فرق

نهائيات كأس ببجي موبايل المفتوح في مصر: أفضل 3 فرق

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سيتم تقسيم البطولة إلى مرحلتين- دوري أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الذي سيقام في أول أسبوعين، ونهائيات دوري أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي ستقام في الأسبوع الثالث والأخير من الموسم.

سيُقسّم 32 فريق في مرحلة دوري أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى مجموعات لينافسوا ضد بعضهم البعض ويجمعوا أكبر عدد ممكن من النقاط، وبعد أسبوعين سيتقدم أفضل 16 فريق إلى نهائيات دوري أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وستقام أربع مباريات في اليوم لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع.

وستُعاد النقاط إلى الصفر في النهائيات ليتنافس 16 فريق لاختيار الفرق الثلاثة الأفضل التي ستتأهل في ما بعد لبطولة ببجي موبايل العالمية القادمة. وستشهد النهائيات إقامة خمس مباريات يومياً على مدار أربعة أيام.

سيحل دوري أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا محل نهائيات PMCO الإقليمية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وسيجمع الجوائز لكلا الحدثين والتي سيكون مجموعها 100 ألف دولار أمريكي.

سيُبث دوري ببجي موبايل لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مباشرةً على القنوات أدناه ليتمكن المشجعون من دعم فرقهم المفضلة وتشجيعهم خلال المباريات المباشرة.