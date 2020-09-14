تصيب الأطفال بـ"مرض مزمن".. تحذير من العصائر المعلبة

حذرت أخصائية تغذية من تناول الأطفال المتكرر للعصائر المعبأة، مؤكدة أنها تؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.

وقالت الطبيبة: "أعتقد أنه ممنوع على الأطفال تناول العصائر المعلبة، لأنها ليست منتجًا طبيعيًا، ومن الأفضل بكثير إعطاؤهم الفاكهة لأنها تحتوي دائمًا على الألياف، ما يقلل من مستوى السكر الذي يتم الحصول عليه من المنتج، وبالتالي لا يضر بأعضاء الجهاز الهضمي غير المكتملة، وخاصة البنكرياس"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وشددت على أن العصائر المعلبة يمكن أن تزيد العبء على بنكرياس الأطفال المعاصرين بسبب وجود الكثير من الحلويات في نظامهم الغذائي، وبالتالي فإن تناول العصائر المعبأة، وخاصة يوميا، يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري.

وأوصت دوفال الآباء بإعداد مشروبات الفاكهة، ولكن في حالات نادرة، لأنها غنية أيضًا بالسكر، إلا أنها على عكس العصائر المعبأة، تحتفظ بالفيتامينات الطبيعية ولها فوائد أكثر.