شكرا لقرائتكم خبر عن علماء هنود يدرسون جينات كورونا وسلالاته المختلفة لمكافحة الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل مجموعة من العلماء فى الهند على دراسة التسلسل الجينى لفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك الهند، لتحديد التباين الجينى، والأهداف الجزيئية المحتملة فى الفيروس، والإنسان، للعثورعلى أفضل إجابة ممكنة لمكافحة فيروس كورونا COVID- 19، وذلك وفقا لما ذكره موقع TimesNowNews.

تمت رعاية الدراسة من قبل مجلس أبحاث العلوم والهندسة، وهى هيئة قانونية تابعة لقسم العلوم والتكنولوجيا، وتم نشر الدراسة في مجلة تسمى Infection &Genetics.

أوضح الدكتور إندراجيت ساها، الأستاذ المساعد في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر في المعهد الوطني لتدريب وأبحاث المعلمين التقنيين، بالهند، أنه يجرى تفكيك فيروس كورونا الجديد إلى عدة أجزاء للوصول إلى جذوره ورؤيته من عدة اتجاهات، حيث طور فريقه برنامج على شبكة الإنترنت للتنبؤ بتسلسل الفيروسات عبر الإنترنت على أساس التعلم الآلي وقام بتحليل 566 جينومًا هنديًا لفيروس كورونا للعثور على التباين الجيني من حيث الطفرات التي يحدثها الفيروس وتعدد أشكاله.

وأضاف، يسير العلماء على الطريق الصحيح لتحديد التباين الجيني في جينوم فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بما فى ذلك الهند، والعثور على عدد سلالات الفيروس، وتحديد البروتينات المستهدفة المحتملة للفيروس، والمضيف البشري المستند على تفاعلات البروتين كما قاموا بدمج معرفة التباين الجيني، والتعرف على المرشحين للقاح الاصطناعي بناءً على مناطق الجينوم المحفوظة لمكافحة فيروس كورونا.