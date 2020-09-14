شكرا لقرائتكم خبر عن 10توصيات ونصائح هامة للمتعافين من فيروس كورونا..وفقا للبروتوكولات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "The Health Site"، أن العديد من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا COVID-19 الحاد يواصلون الإبلاغ عن مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض، بما فى ذلك التعب، وآلام الجسم، والسعال، والتهاب الحلق، وصعوبة التنفس، وما إلى ذلك بعد أسابيع من خروجهم من المستشفيات.

قد تكون فترة الشفاء أطول بالنسبة للمرضى الذين يعانون من شكل حاد من المرض والذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا، ومع ذلك، هناك أدلة محدودة على أمراض ما بعد فيروس كورونا COVID ويجري البحث بنشاط في هذا الصدد. أصدرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة "بروتوكول إدارة ما بعد فيروس كورونا الجديد Covid-19 للمرضى الذين تعافوا من العدوى القاتلة، بصرف النظر عن الأدوية التي أوصى بها الأطباء

وتقدم الإرشادات والتوصيات التالية... أولا: يجب على الشخص المتعافي الاستمرار فى استخدام قناع الوجه..

والحفاظ على نظافة اليدين والجهاز التنفسي وممارسة التباعد الجسدي.



تناول المياه الدافئة

ثانيا: اشرب كمية كافية من الماء الدافئ..

وتناول بعض الأدوية المقوية للمناعة.

ثالثا: يمكن القيام بالأعمال المنزلية العادية..

إذا سمحت الصحة بذلك، وتؤكد المبادئ التوجيهية أنه "يجب استئناف العمل المهني بطريقة متدرجة".

رابعا: على المتعافين القيام بأشكال خفيفة إلى معتدلة من التمارين..

وتمارين التنفس "على النحو الموصوف من قبل الطبيب المعالج"، والمشي في الصباح أو في المساء، بقدر التصاريح الصحية.





بعد الشفاء من كورونا

رابعا: تناول نظام غذائى متوازن ومغذ..

ويفضل أن يكون سهل الهضم وطازجًا وناعمًا.

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امتنع عن التدخين

خامسا: احصل على قسط كافٍ من النوم والراحة..سادسا: تجنب التدخين واستهلاك الكحول.. سابعا: تناول الأدوية المنتظمة لفيروس كورونا..

وأيضًا لإدارة الأمراض المصاحبة، وفقًا لتوصيات الأطباء.

ثامنا: مراقبة درجة الحرارة وضغط الدم وسكر الدم..

والنبض وما إلى ذلك في المنزل.

تاسعا: فى حالة السعال الجاف المستمر والتهاب الحلق قم بالغرغرة بمحلول ملحى..

واستنشاق البخار، يجب تناول أدوية السعال بناءً على نصيحة طبيب أو ممارسين مؤهلين.

عاشرا: احترس من علامات الإنذار المبكر مثل الحمى الشديدة وضيق التنفس..

وألم الصدر غير المبرر والبداية الجديدة للارتباك والضعف.

وحثت الوزارة المتعافين على تبادل تجاربهم الإيجابية مع أصدقائهم وأقاربهم لنشر الوعي وتبديد الخرافات والوصمة التي تحيط بالمرض.

إذا لزم الأمر، يمكن للمرضى المتعافين طلب خدمات دعم الصحة العقلية، ويجب عليهم أيضًا السعي للحصول على الدعم النفسي والاجتماعي من الأقران والعاملين في صحة المجتمع وفقًا لإرشادات الوزارة.



منع السجائر الاكترونية

في منشأة الرعاية الصحية، يُنصح المريض بالذهاب في أول زيارة متابعة (جسدية أو هاتفية) في غضون 7 أيام بعد الخروج، ويفضل أن يكون ذلك في المستشفى حيث خضع الشخص لعلاج فيروس كورونا COVID19

ولكن يجب تجنب العلاج المتعدد نظرًا لاحتمال حدوث تفاعل دوائي غير معروف، والذي قد يؤدي إلى مضاعفات سلبية خطيرة، أو تأثيرات ضارة، كما أشارت الوزارة في بروتوكول إدارة ما بعد فيروس كورونا COVID.