شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 3 لقاحات هندية لفيروس كورونا أوائل 2021 بعد انتهاء التجارب الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع TimesNowNews"" أن هناك 3 لقاحات تجريبية لفيروس كورونا فى المرحلة المتقدمة من الاختبارات السريرية فى الهند، والتى من المتوقع طرحها أوائل العام المقبل 2021.

وقال الدكتور هارش فاردهان وزير الصحة الهندى إن هناك 3 لقاحات لفيروس كورونا فى مرحلة متقدمة من التجارب السريرية فى الهند، تدخل مع سباق العلماء على مستوى العالم لإنتاج لقاح آمن وفعال لفيروس كوروناCOVID-19 ، موضحا أنه حتى الآن لم تتم الموافقة على استخدام لقاح على نطاق واسع ضد فيروس كورونا COVID-19 حيث يعتبر اللقاح أفضل رهان لتحقيق حل دائم لوباء فيروس كورونا.

أضاف الوزير، اليوم الاثنين، أن 3 لقاحات لفيروس كورونا في مرحلة متقدمة من التجارب السريرية في الهند، في حين تم دعم أكثر من 30 مرشحًا، وهم في مراحل مختلفة من التطوير في البلاد، مؤكدا أنه بينما كان يطلع البرلمان على الخطوات التي اتخذتها الهند للمساعدة فى الحد من جائحة فيروس كورونا COVID-19 أكد الدكتور فاردهان أن لقاح فيروس كورونا COVID-19 قد يكون جاهزًا بحلول الربع الأول من عام 2021.

Advertisements

ووفقًا للوزير فإن أكثر من 4 مرشحين فى مرحلة متقدمة من التطور قبل السريري في البلاد، حيث أكد أن اللقاح الفعال سيكون الأداة المؤكدة فى مواجهة جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه يعتبر لقاح كوفاكسين COVAXIN أول لقاح محلي في الهند ضد فيروس كورونا الذي طورته شركة Bharat Biotech بالشراكة مع ICMR ، و Zydus Cadila's ZyCoV-D في المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية.

وأضاف يقوم معهد سيروم الهند (SII) باختبار لقاح أكسفورد / أسترازينيكا المرشح لفيروس كورونا COVID-19 ، الملقب كوفيشيلد Covishield فى الهند، حيث يوجد في جميع أنحاء العالم حوالى 145 لقاحًا ضد فيروس كورونا COVID-19 قيد التقييم قبل السريري، و35 مرشحًا في التجارب السريرية.

وفي 7 أغسطس 2020، شكلت حكومة الهند فريق خبراء وطنيًا لإدارة اللقاحات لفيروس كورونا COVID-19 لتنسيق شراء وتوزيع لقاح Covid-19 في البلاد.