شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. آخر موعد لانضمام الدول الغنية لمبادرة "كوفاكس" لدعم لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إنه يتعين على الدول الانضمام إلى مبادرة كوفاكس COVAX التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لدعم لقاح فيروس كورونا، بحلول يوم الجمعة كموعد نهائى، للمساعدة في ضمان توزيع التطعيمات بشكل عادل وفعال.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم، حتى الآن، تسعى 92 دولة منخفضة الدخل للحصول على المساعدة من خلال مبادرة كوفاكس COVAX ، للحصول على لقاحات فيروس كورونا، أعربت حوالي 80 دولة ذات دخل أعلى عن اهتمامها، لكن لا يزال يتعين على العديد منها تأكيد نيتها في الانضمام بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وقال تيدروس في مؤتمر إقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا: "إذا فات الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل اللقاحات، فسيستمر الفيروس في القتل وسيتأخر التعافي الاقتصادي على مستوى العالم.

وعلى صعيد آخر، أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن زيادة قياسية ليوم واحد في حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي يوم الأحد، حيث ارتفع الإجمالي بمقدار 307،930 فى غضون 24 ساعة.

وجاءت أكبر الزيادات من الهند، والولايات المتحدة، والبرازيل، حيث ارتفع عدد الوفيات بمقدار 5.537 ألف ليصبح المجموع 917،417ألف وفاة

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أبلغت الهند عن 94372 ألف حالة جديدة، تليها الولايات المتحدة بـ 45523 ألف إصابة جديدة والبرازيل بـ 43718ـ كما أبلغت كل من الولايات المتحدة، والهند عن أكثر من 1000 حالة وفاة جديدة، وأبلغت البرازيل عن مقتل 874 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان الرقم القياسي السابق لمنظمة الصحة العالمية للحالات الجديدة هو 306.857 ألف يوم 6 سبتمبر.

تتصدر الهند العالم في الحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها كل يوم، وحققت رقمًا قياسيًا عالميًا الأسبوع الماضي حيث تم الإبلاغ عن 97570 ألف حالة في يوم واحد، وفقًا لإحصاء المنظمة.

في بعض أجزاء الهند، أصبح من الصعب العثور على الأكسجين الطبي حيث تجاوز إجمالي الحالات 4.75 مليون، الولايات المتحدة سجلت المزيد من الحالات عند 6.5 مليون.

لا تزال الإصابات بفيروس كورونا كوفيد -19 ترتفع في 58 دولة، بما في ذلك ارتفاعات في الأرجنتين، وإندونيسيا، والمغرب، وإسبانيا، وأوكرانيا..

تتراجع الحالات الجديدة في الولايات المتحدة وتنخفض بنحو 44% من ذروة تجاوزت 77 ألف حالة جديدة تم الإبلاغ عنها في 16 يوليو، كما أن الحالات في البرازيل تتجه نحو الانخفاض.