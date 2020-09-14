شكرا لقرائتكم خبر عن دول العالم تزيد حصصها من لقاح الأنفلونزا لتجنب مضاعفات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح بعض الدول الآسيوية برامج تطعيم مبكرة وأكثر شدة ضد الأنفلونزا هذا العام، سعيا لتقليل احتمالية إصابة الأشخاص بالأنفلونزا وفيروس كورونا COVID-19في وقت واحد، مما يعطل أنظمة الرعاية الصحية.

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وقال موقع رويترز مع ظهور موجة ثانية أو ثالثة من جائحة فيروس كورونا التاجي في العديد من البلدان، فإن معالجة موسم الأنفلونزا هذا العام عادةً من ديسمبر إلى فبراير، قد اكتسبت إلحاحًا متزايدًا

في اليابان، تعد وزارة الصحة 31.2 مليون حقنة ضد الأنفلونزا، بزيادة 7% عن العام الماضي، وأعلى كمية منذ عام 2015، كما يحث المسؤولون المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض على الاتصال بالخطوط الطبية الساخنة قبل الذهاب للاختبار لتجنب العدوى في المستشفيات.

وقال تاكيشي إينامي، مسؤول بوزارة الصحة اليابانية الأسبوع الماضي بعد اجتماع لخبراء الأمراض: "سنركز مواردنا الطبية على المرضى بشدة تحسباً لوباء الأنفلونزا الموسمية".

حثت منظمة الصحة العالمية على التطعيمات العالمية ضد الإنفلونزا هذا العام، وسط مخاوف من أن نفس الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر فيروس كورونا COVID-19 ، مثل كبار السن، والذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي، هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالإنفلونزا.

البيانات المتعلقة بعدد حالات الإصابة بالأنفلونزا السنوية في جميع أنحاء آسيا محدودة، على الرغم من وجود حوالي 12 مليون حالة إصابة بالأنفلونزا في اليابان في موسم 2018/19، وفقًا لمصدر رسمي.

في كوريا الجنوبية، تشتري السلطات الصحية 30 مليون لقاح ضد الإنفلونزا لموسم الشتاء، بزيادة 20% عن العام الماضي، سيتم تلقيح حوالي 19 مليون شخص مجانًا، بما يغطي ثلث سكان البلاد، ارتفاعًا من 13.8 مليون قبل عام.

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كما يقوم المسؤولون يغطي هذا العام الأطفال من 6 أشهر إلى 18 عامًا، والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 61 عامًا والنساء الحوامل.

قالت جي سي فارما، أكبر شركة لتصنيع لقاح الإنفلونزا في كوريا الجنوبية، لرويترز، إنها ستقوم بتصنيع أكثر من 10 ملايين حقنة ضد الإنفلونزا هذا الموسم، ارتفاعا من 8.5 مليون جرعة العام الماضي.

في تايوان، قالت الحكومة إنها تنظر إلى الأنفلونزا الموسمية، وفيروس كورونا، على أنهما مصدر قلق منفصل حيث يمكن السيطرة على فيروس كورونا COVID-19بالقواعد الصارمة الحالية، بما في ذلك الحجر الصحي الإلزامي.

وقال مسؤولون في أواخر الشهر الماضي إنهم يعتزمون تقديم أكثر من 6 ملايين جرعة مجانية هذا العام.

في الصين، حيث لا تكون لقاحات الإنفلونزا مجانية في العادة، أبلغت بعض السلطات المحلية عن زيادة في الطلب، قالت سلطات الوقاية من الأمراض في منطقة تشانج نينج بمدينة شنغهاي لوسائل الإعلام المحلية إنها تتوقع زيادة الطلب على لقاحات الإنفلونزا في الخريف والشتاء بنحو 50% عن الأعوام السابقة.

في أستراليا، حيث يستمر موسم الإنفلونزا تقريبًا من يونيو إلى سبتمبر، اشترى المسؤولون 16.5 مليون حقنة ضد الإنفلونزا، مقارنة بـ 13.2 مليون العام الماضي.

تحركات آسيا تردد صدى جهود مماثلة فى أمريكا الشمالية، وأوروبا، ففى الولايات المتحدة، من المتوقع أن تقدم شركات الأدوية حوالى 200 مليون لقاح ضد الإنفلونزا هذا العام، أي حوالي 20% أكثر من المعتاد، وذلك وفقا لما ذكره موقع Reuters.