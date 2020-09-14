شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار البول هيقولك نظامك الغذائى صحى ولا محتاج تغيير فى خمس دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل علماء إمبريال كوليدج لندن، بالتعاون مع جامعتين فى الولايات المتحدة، شمال غرب إلينوى، ومردوخ فى أستراليا، إلى اختبار مدته خمس دقائق يمكن أن يمنحك الإجابات على حالتك الصحية، كل ما ينطوى عليه هو عينة من البول، وحسب ما ذكره موقع mirror يمكن أن يزودك الاختبار أيضًا بـ"بصمة" البول الفريدة الخاصة بك، وهى فكرة جديدة إلى حد ما، ويمكن أن يكون لها تطبيقات فى الطب والقانون، وتتكون البصمة من 46 مستقلبًا مختلفًا تفرزها الكلى وتم فحصها فى بول 1848 شخصًا فى الولايات المتحدة.

المستقلبات هى نفايات عملية التمثيل الغذائى للكربوهيدرات والبروتينات والدهون والسكريات، ومن خلال قياس المستقلبات فى البول يمكن للعلماء الحصول على فكرة جيدة عما تناولته وتقييم ما إذا كان مفيدًا لك.

على سبيل المثال وجد الباحثون أن بعض المستقلبات مرتبطة بتناول الكحول، بينما ارتبط البعض الآخر بتناول الحمضيات والفركتوز (سكر الفاكهة) والجلوكوز وفيتامين سى، والبعض الآخر يشير إلى اللحوم والدجاج والكالسيوم، وبعضها مرتبط بحالات مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم .

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يمكن أيضًا لاختبار البول البحث عن البروتينات التي قد تشير إلى المرض، وقال الدكتور جورام بوسما، مؤلف البحث من قسم التمثيل الغذائي والهضم والتكاثر في إمبريال: "النظام الغذائي هو مساهم رئيسي في صحة الإنسان والمرض، على الرغم من صعوبة قياسه بدقة لأنه يعتمد على قدرة الفرد على تذكر ماذا وكم أكلوا.. على سبيل المثال، قد تؤدى مطالبة الأشخاص بتتبع النظم الغذائية من خلال التطبيقات أو اليوميات إلى تقارير غير دقيقة حول ما يأكلونه".

ويكشف هذا البحث أن هذه التقنية يمكن أن تساعد في توفير معلومات متعمقة حول جودة النظام الغذائي للشخص، وما إذا كان هو النوع الصحيح من النظام الغذائي لتكوينه البيولوجى".

وقال البروفيسور بول إليوت، المؤلف المشارك للدراسة ورئيس قسم علم الأوبئة وطب الصحة العامة فى إمبريال، "من خلال القياس الدقيق لأنظمة الغذاء لدى الناس والبول الذى يُفرز خلال فترتين كل 24 ساعة، تمكنا من إقامة روابط بين المدخلات الغذائية والمخرجات البولية من المستقلبات التي قد تساعد فى تحسين فهم كيفية تأثير وجباتنا الغذائية على الصحة.