"الصحة العالمية" تناشد الدول الغنية الانضمام لمبادرة لقاح كورونا قبل الجمعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الإثنين، إنه ينبغي على دول العالم الانضمام إلى مرفق كوفاكس قبل انتهاء مهلة يوم الجمعة، وذلك لضمان توزيع أي لقاح للوقاية من فيروس كورونا المستجد بعدل وفعالية.

وحتى الآن، تسعى 92 من الدول منخفضة الدخل للحصول على مساعدة عبر مرفق كوفاكس، وهو جزء من مظلة (آكت أكسيليريتور) التابعة للمنظمة لتعزيز تطوير اللقاحات وطرق العلاج ووسائل التشخيص لمكافحة وباء "كوفيد-19".

وعبرت نحو 80 دولة من الدول الأعلى دخلا عن اهتمامها بالمبادرة، لكن يتعين على العديد منها تأكيد نيتها للانضمام بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وقال تيدروس في فعالية إقليمية للمنظمة من أجل أوروبا جرى بثها عبر الإنترنت "إذا لم يحصل سكان الدول ذات الدخول المتوسطة والمنخفضة على اللقاحات، فإن الفيروس سيواصل الفتك بالناس، كما سيتأخر التعافي الاقتصادي على مستوى العالم".