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شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يتعامد على الكعبة للمرة الرابعة في 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، أن سماء الوطن العربي ستشهد أكثر من ظاهرة فلكية مرتبطة بالقمر خلال أيام، تتمثل الأولى بكوكب الزهرة، والثانية بمكة المكرمة.
فثقد شهدت سماء مكة المكرمة بعد ساعات من شروق شمس اليوم الإثنين، التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة هذه السنة 2020.
وذكرت الصفحة الرسمية لإمارة منطقة مكة المكرمة، عبر سحابها الرسمي على موقع التدوين تويتر، أن اليوم يشهد تعامد القمرعلى الكعبة بعد ساعات من شروق الشمس.
وبحسب الجمعية الفلكية بجدة، عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك»، بلغ ميل القمر عرض مكة ومتوسطاً خط زوالها (التعامد) عند الساعة 09:33:54 صباحاً، وسيكون القمر على ارتفاع 89.58.40 درجة، وقرصه سيضاء بنسبة (13.7%) بنور الشمس والزاوية التي تفصله عن الشمس 43 درجة، وعلى مسافة 373.958 كيلومتر.
وتستخدم هذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة.
كما سيتم رصد وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة رمز الحب والجمال بالأفق الشرقي، في ظاهرة رائعة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.
وأضاف البيان: «يمكن رصد نجوم الجوزاء ونجوم لامعة مثل الشعرى والعيوق والدبران، إضافة لكوكب المريخ الساطع بلونه البرتقالي باتجاه الأفق الغربي».
وتابعت: «يقع كل من القمر والزهرة في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل».
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