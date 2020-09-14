4 طرق صحية لتناول السبانخ

تعد الخضراوات الورقية مفيدة لصحتك العامة؛ فهي محملة بالفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية، والتي تساهم في العديد من الفوائد الصحية للخضراوات الورقية.



تعد السبانخ واحدة من هذه الأوراق الخضراء على وجه الخصوص والتي توصف بفوائدها الصحية.



تعد السبانخ عبارة عن أوراق خضراء متعددة الاستخدامات يمكن دمجها بسهولة في نظامك الغذائي بعدة طرق.

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1. السلطات

يمكن أن تكون السبانخ إضافة رائعة إلى سلطاتك اليومية، سواء كانت سلطة نباتية أو غير نباتية، فهذه الأوراق الخضراء ستناسب كل شيء. يمكنك اختيار السبانخ الصغيرة أثناء تحضير السلطات؛ لأنها غنية بالفلافونويد.

إضافة القليل من الخضر الطازجة والمكسرات والفواكه إلى سلطتك سيجعلها مغذية ولذيذة أكثر.



طريقة التحضير: في وعاء، أضيفي كمية صغيرة من السبانخ الصغيرة مع القليل من الخضار الطازجة من اختيارك والمكسرات والفواكه المفرومة. كصلصة للسلطة، يمكنك استخدام القليل من زيت الزيتون البكر الممتاز لأنه صحي.

2. حساء السبانخ

رائعة لتحضير الحساء الدافئ للقلب. يمتزج جيداً مع المكونات الأخرى ويضيف نكهة إلى حسائك. يمكن للأطفال الذين لا يحبون تناول السبانخ الحصول على هذه الأوراق الخضراء في شكل مهروس إلى جانب الخضر الأخرى.



طريقة التحضير: في مقلاة نضيف الزيت والبصل المفروم والثوم. أقليها وأضيفي السبانخ المفرومة وقلبيها جيداً. يضاف الفلفل والملح للتتبيل ثم يضاف الدقيق أو الدقيق والبهارات والماء ويخلط جيداً.



اتركيه ليبرد لبضع دقائق ثم اسكبي المزيج في الخلاط واخلطيه. انقليه إلى مقلاة وحركيه واتركيه على نار هادئة لبضع دقائق.

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3. مقلية

يعتبر القلي السريع طريقة أخرى لتناول السبانخ. يمكنك إضافة خضراوات طازجة أخرى (اختياري)؛ لجعلها أكثر صحة. ومع ذلك، تأكدي من عدم قلي السبانخ كثيراً؛ حتى لا تفقد بعض العناصر الغذائية.



كيفية تحضيرها:

في مقلاة بها زيت الزيتون والثوم تضاف السبانخ وتُقلَى، وتتبّل بقليل من الملح والفلفل والأعشاب.

4. صلصة السبانخ

هي طريقة ممتعة وسهلة لإضافة السبانخ إلى نظامك الغذائي. صلصة السبانخ يمكن إضافتها لأطباق المعكرونة.

طريقة التحضير:

في وعاء من الماء المغلي، أضيفي السبانخ واطهيها لمدة دقيقة. صفي الماء وأضيفي السبانخ في الخلاط واهرسيها. في مقلاة، أضيفي السبانخ المهروسة والزبدة والملح والفلفل وقلّبيها من حين لآخر حتى تتكاثف. اضبطي التتبيلة وقدميها ساخنة.



