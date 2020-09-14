العراق يعلن مقتل قيادي داعشي واعتقال آخر المزيد

أعلن العراق، اليوم الإثنين، مقتل قيادي في تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الرطبة غربي البلاد في عملية إنزال جوي مشترك.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان نقلته وسائل إعلام محلية إنه "قتل الإرهابي الممول الرئيسي لمعسكرات داعش في الرطبة، وألقي القبض على قيادي مهم بالتنظيم بإنزال جوي لطيران التحالف الدولي والوحدة التكتيكية الأولى لمكافحة الإرهاب".

وأضافت أنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي مع الوحدة التكتيكية الأولى من جهاز مكافحة الإرهاب إنزالا، في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار".

ولم يعط البيان مزيدا من التفاصيل أو هوية الإرهابيين.