شكرا لقرائتكم خبر عن إيلون ماسك يوضح تفاصيل مركبة ستارشيب الفضائية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك رجل الأعمال إيلون ماسك بعض التفاصيل حول الاختبار المستقبلي لمركبة ستارشيب الفضائية «Starship»، وهي مركبة الإطلاق الخاصة بسبيس إكس، والتي تطورها الشركة حاليًا في منشأة بوكا تشيكا بتكساس. وفي الآونة الأخيرة، أكملت سبيس إكس رحلات اختبارية قصيرة بطول 150 مترًا (أقل بقليل من 500 قدم) لنموذجين أوليين سابقين في المركبة الفضائية، SN5 وSN6. وSN8، الذي من المقرر أن يكتمل بناؤه حاليًا «في غضون أسبوع تقريبًا» وفقًا لماسك، سيكون به «flaps & nosecone».

ويهدف في النهاية إلى إطلاق اختبار على ارتفاع أعلى بكثير. وflaps هو الغطاء وهو جهاز مرتفع الرفع يستخدم لتقليل سرعة تعطل جناح الطائرة عند وزن معين. ويتم تثبيت اللوحات عادةً على حواف الجناح الخلفية للطائرة ذات الأجنحة الثابتة. تستخدم اللوحات لتقليل مسافة الإقلاع ومسافة الهبوط. وتسبب اللوحات أيضًا زيادة في السحب بحيث يتم سحبها عند عدم الحاجة إليها، وnosecone هو المخروط، وهو الجزء الأمامي لصاروخ أو صاروخ موجه أو طائرة. ويتم تشكيل المخروط لتقليل السحب الأيروديناميكي. وتم تصميم مخاريط الأنف أيضًا للسفر داخل وتحت الماء وفي المركبات البرية عالية السرعة.

وفقا لموقع TechCrunch كانت النماذج الأولية لسبيس إكس من أجل ما يسمى باختبارات «القفزة القصيرة» خلال الأسابيع القليلة الماضية بالحجم الكامل، ولكن مع وزن محاكاة مثبت في الجزء العلوي بدلاً من nosecone المقبب الفعلي الذي سيجلس فوق المركبة الفضائية النهائية للإنتاج وحماية أي شحنة على متنها. يفتقر SN5 وSN6، إلى لوحات التحكم الكبيرة على جانبي nosecone التي ستساعد في التحكم في طيرانها. ووفقًا لماسك، سيكون لدى SN8 كلاهما. وسيخضع هذا الإصدار من النموذج الأولي أيضًا لنفس الاختبار المبكر، بما في ذلك حريق ثابت «Static fire» وعمليات فحص أرضية أخرى، يليه حريق ثابت آخر قبل محاولة الطيران على ارتفاع 60000 قدم في النهاية ثم العودة مرة أخرى إلى الأرض لمدة هبوط متحكم فيها. وStatic fire تعني خضوع مركبات الإطلاق لاختبارات النظام قبل استخدامها لرحلات الفضاء. إن بروفة النار الثابت هي الأكثر اتساعًا في الاختبارات الخاصة بمركبة إطلاق فضاء متكاملة تمامًا ومعدات الدعم الأرضي المرتبطة بها قبل الإطلاق. وتشمل إطلاق المحركات بأقصى قوة. ويتم تشغيل المحرك (أو المحركات) لبضع ثوانٍ بينما يتم تثبيت مركبة الإطلاق، مع أو بدون حمولة، وتكون مثبتة بإحكام في منصة الإطلاق.

إن شركة سبيس إكس لا تسير بخطى ثابتة عندما يتعلق الأمر بتطوير مركبة ستارشيب الفضائية وبالنسبة إلى توقعات ماسك المبكرة والأكثر تفاؤلاً لكن الرئيس التنفيذي معروف بتقديراته المفرطة في التفاؤل عندما يتعلق الأمر بالأطر الزمنية، وهو شيء توصل إليه مرارًا وتكرارًا. ومن المعروف أيضًا أن تطوير الصواريخ أمر صعب، لذا فإن محاولة الطيران الأولى على ارتفاعات عالية يمكن أن تسير بسهولة شديدة. ولدى سبيس إكس على وجه الخصوص برنامج تطوير يركز على التكرار السريع، والتعلم من الأخطاء السابقة أثناء بناء نماذج تطويرية متزامنة تتضمن دروسًا مختلفة مستقاة من أجيال مختلفة. وعلى الرغم من أنها قد لا تكون قد صنعت الجداول الزمنية لماسك، إلا أنها تتحرك بسرعة كبيرة، خاصة الآن بعد أن نجت أحدث النماذج الأولية من اختبار الضغط.