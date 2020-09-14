شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تتوقع طرح لقاح كورونا للأمريكيين قبل نهاية العام حال نجاح التجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر Pfizer، إن لقاح فيروس كورونا، والذى يتم تطويره بالشراكة مع شركةBioNTech ، يمكن أن يُعطى للأمريكيين قبل نهاية العام، إذا نجحت التجارب، وذلك وفقا لما ذكره موقع" TimesNowNews".

وأكدت شركتا Pfizer و BionTech، أن النتيجة الحاسمة بشأن فعالية لقاح COVID-19 الخاص بهما، من المحتمل أن تكون بحلول نهاية أكتوبر، وقد سعت الشركات للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، لتوسيع تجربة اللقاح الإكلينيكي في المرحلة 3 إلى 44ألف مشاركًا في جميع أنحاء العالم.

قالت شركة Pfizer إن لقاح فيروس كورونا الذي يتم تطويره بالشراكة مع BioNTech يمكن أن يُعطى للأمريكيين قبل نهاية هذا العام إذا نجحت التجارب، وتم الموافقة على اللقاح من قبل المنظمين الفيدراليين.

وأوضح ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر Phizer ، إن شركة الأدوية الأمريكية يجب أن تعرف ما إذا كان اللقاح التجريبي فعالاً بحلول نهاية أكتوبر.

قال بورلا، يوم الأحد، إنه بحلول نهاية أكتوبر، يجب أن يكون لدى شركة Pfizer البيانات الأساسية من تجربتها الأخيرة لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA " موضحا، إن الشركة المصنعة للأدوية تقوم بالفعل بتصنيع اللقاح.

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وتابع: "لقد بدأنا التصنيع بالفعل وقمنا بالفعل بتصنيع مئات الآلاف من الجرعات، لذلك فقط في حالة وجود قراءة جيدة للدراسة، وقاطعة والهيئة الأمريكية:" FDA"، بالإضافة إلى أن اللجنة الاستشارية تشعر بالراحة، سنكون جاهزين.

وقال الموقع،: "ينتقل لقاح Pfizer-BionTech COVID-19 لفيروس كورونا للمرحلة 3 من التجربة السريرية، يوم السبت، قدمت الشركتان بروتوكولًا معدلًا إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لتوسيع التسجيل في المرحلة الثالثة من تجربة اللقاح إلى ما يقرب من 44 ألف مشارك بدلا من 30 ألف مشارك المخطط له أصلاً.

وقالت الشركات في بيان صحفي، إن التوسيع المقترح سيسمح لها بزيادة تنوع سكان التجارب، وتشمل المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية" الايدز"، المستقر المزمن، أو التهاب الكبد الوبائي C أو التهاب الكبد الوبائي B، وكذلك توفير بيانات أمان وفعالية إضافية.

قالت شركتا Pfizer و BionTech إنهما ما زالا يتوقعان أن قراءة قاطعة لفعالية لقاحهما من المحتمل أن تكون بحلول نهاية أكتوبر، حيث يعتبر لقاح فيروس كورونا COVID-19 من شركة Pfizer- BionTech هو واحد من عدة مرشحين في المرحلة الأخيرة من الاختبارات.

وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة استرازينيكا AstraZeneca يوم السبت أنها ستستأنف المرحلة الثالثة من التجربة بعد التوقف المؤقت للتجارب العالمية الأسبوع الماضي للتحقيق في مرض غير مفسر لدى إحدى المشاركات.