شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن تسبب فيروس كورونا فى إصابة الشباب بأعراض تفوق المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بحث جديد إلى أن COVID-19 ليس حميدًا عندما يصيب الشباب، فبمجرد دخولهم المستشفى ، ينتهي أمر 1 من كل 5 في وحدة العناية المركزة ويحتاج الكثيرون إلى رعاية طبية مستمرة حتى بعد خلوهم من الفيروس ، حسبما أفاد العلماء، وراجع أطباء جامعة هارفارد البريطانية، أكثر من 3200 حالة إصابة بفيروس كورونا حيث يحتاج البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا إلى دخول المستشفى، وانتهى الأمر 21% إلى دخول وحدة العناية المركزة واحتاج 10 % إلى جهاز التنفس الصناعي للتنفس، وبشكل عام ، توفي 2.7 % من المرضى الشباب في المستشفى.



الشباب واصابات كورونا

وزادت نسبة الشباب الذين أصيبوا بالفيروس في الأشهر الأخيرة ، حيث خففت المدن والولايات من القيود المفروضة على الشركات وعاد بعض الأشخاص إلى العمل.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن منظمة الصحة العالمية حذرت الشهر الماضي من أن الشباب يبرزون باعتبارهم الناشرين الرئيسيين للفيروس في العديد من البلدان.

Advertisements

وفي التقرير الجديد ، الذي نُشر في شهر سبتمبر الجارى كرسالة بحثية في مجلة JAMA Internal Medicine ، وجد الباحثون أن بعض الحالات الموجودة مسبقًا ، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة ، كانت أكثر شيوعًا بين المرضى الشباب الذين تعرضوا لآثار صحية شديدة أو ماتوا من الفيروس.

وأفادت شبكة CNN أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 40.000 حالة إصابة بـ COVID-19 بين الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس في جميع أنحاء البلاد، ومن المحتمل أن يكون هذا الرقم أعلى بسبب تأخر المدارس التي تقوم بتحديث بياناتها كل بضعة أيام.